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19.10.2020 13:04
Рубрика: В мире

В Мадриде начнут штрафовать за неправильно припаркованные велосипеды

Текст: Юрий Когалов

В Мадриде с 1 января 2021 года начнут штрафовать за неправильно припаркованные на тротуарах велосипеды, самокаты и мопеды. Правда, речь идет только об общественных транспортных средствах, которые может любой взять в аренду. В зависимости от серьезности правонарушения размер штрафа составит от 30 до 200 евро.

Фото: David Ramos/Getty Images
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Таким незамысловатым методом власти испанской столицы хотят убрать средства передвижения из пешеходных зон. "Тротуары должны быть безопасными для пешеходов, поэтому мы собираемся усилить работу по контролю над этими транспортными средствами", - цитирует El Mundo представителя мэрии, занимающегося этим вопросом.

Контролеры будут фотографировать неправильно припаркованные велосипеды, мопеды и самокаты (они должны сделать минимум три снимка с временной отметкой). Затем штраф будет выписан компании, сдающей их в аренду, а та уже переправит квитанцию самому нарушителю.

Штраф в 30 евро будет установлен за парковку транспортного средства в неположенном месте, до 60 евро он вырастет в случае, если в той зоне ширина тротуара менее 3 метров, рядом расположена зона погрузки и разгрузки, фасад здания или на месте, предназначенном для автомобилей. И 200 евро придется выплатить нарушителю, если оставленное им средство передвижения мешает другими людям.

Ведение штрафов станет дополнением к ранее принятому решению запретить парковать велосипеды, мопеды и самокаты вне отведенных для этого мест.

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