В Мадриде начнут штрафовать за неправильно припаркованные велосипеды

В Мадриде с 1 января 2021 года начнут штрафовать за неправильно припаркованные на тротуарах велосипеды, самокаты и мопеды. Правда, речь идет только об общественных транспортных средствах, которые может любой взять в аренду. В зависимости от серьезности правонарушения размер штрафа составит от 30 до 200 евро.

Таким незамысловатым методом власти испанской столицы хотят убрать средства передвижения из пешеходных зон. "Тротуары должны быть безопасными для пешеходов, поэтому мы собираемся усилить работу по контролю над этими транспортными средствами", - цитирует El Mundo представителя мэрии, занимающегося этим вопросом.

Контролеры будут фотографировать неправильно припаркованные велосипеды, мопеды и самокаты (они должны сделать минимум три снимка с временной отметкой). Затем штраф будет выписан компании, сдающей их в аренду, а та уже переправит квитанцию самому нарушителю.

Штраф в 30 евро будет установлен за парковку транспортного средства в неположенном месте, до 60 евро он вырастет в случае, если в той зоне ширина тротуара менее 3 метров, рядом расположена зона погрузки и разгрузки, фасад здания или на месте, предназначенном для автомобилей. И 200 евро придется выплатить нарушителю, если оставленное им средство передвижения мешает другими людям.

Ведение штрафов станет дополнением к ранее принятому решению запретить парковать велосипеды, мопеды и самокаты вне отведенных для этого мест.