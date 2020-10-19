В Минске мировые звезды примут участие в опере "Царская невеста"

Век оперных шедевров в мировой музыкальной культуре, пожалуй, самый продолжительный, констатируют театралы. Об этом можно судить, например, и по предстоящему показу на белорусской сцене "Царской невесты" Николая Римского-Корсакова, премьера которой впервые произвела фурор на московской сцене еще 121 год назад.

А в Большом театре Беларуси эта историческая драма, в основу которой положен эпизод очередной женитьбы Ивана Грозного, состоится с участием звезд мировой оперы Надежды Кучер и Оксаны Волковой в ближайшее воскресенье, информирует БЕЛТА.

Победительница международного конкурса "Певец мира-2015" в Кардиффе, лауреат двух "Золотых масок", обладательница сопрано Надежда Кучер призналась агентству, что для нее "эта опера была настоящим открытием. Я чувствую эту музыку и эмоциональную драматическую нагрузку, которая в ней заложена, просто на 200 процентов", - отметила она.

За дирижерским пультом спектакля - заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Колядко, по мнению которого опера Римского-Корсакова интересна всем поколениям слушателей, и прежде всего - правдой чувств. "Такие вечные темы, как предательство, взаимная и неразделенная любовь, судьба, разрушающая счастье власть, раскрыты искренне, сильно и понятны каждому. А вот если уйти от бытового понимания сюжета, увидеть подлинно трагедийный размах, можно разгадать мистическую тайну этой оперы, сокрытую в прекрасной музыке, чудесном тембровом звучании оркестра, действенном и невероятно мелодичном вокале, драматической игре", - полагает маэстро.

Кстати, меломаны напоминают, что с "Царской невесты" начиналась и богатая творческая биография Большого театра Беларуси. Ее первая постановка на минской сцене датируется 1933 годом, в которой партию Любаши исполнила легендарная Лариса Александровская. Через пять лет к спектаклю обратилась уже новая творческая труппа, а третью постановку в театре осуществили уже после войны - ровно семьдесят лет назад.

В текущем столетии шедевр русского оперного искусства предстал перед зрителями в 2015-ом году. За эту постановку режиссер Михаил Панджавидзе и художник Александр Костюченко были удостоены специальной премии деятелям культуры и искусства, а сама опера получила национальную театральную премию, став лучшим оперным спектаклем 2016 года, уточняет агентство.