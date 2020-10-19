В Москве прошел форум "Качественная пресса и перспективы ее развития"

Качественная журналистика это не журналистика, замечательная по своему качеству, но особый тип изданий, прямая противоположность изданиям "желтым", "бульварным", склонным к непроверенным сенсациям и разного рода недостоверностям. Качественная журналистика - это серьезные газеты и журналы, СМИ, которым можно верить. Как показал опыт пандемии, им сегодня, как и многим, трудно выживать и развиваться.

- К сожалению этот год выдался непростым для всех медиа, особенно для печатных СМИ, - сказала, приветствуя участников форума "Качественная пресса и перспективы ее развития" главный редактор журнала "Журналист" Любовь Петрова. - И, если бы не усилия Роспечати, Минцифры и общественных организаций, благодаря которым отрасль была включена в список пострадавших и получила возможность на господдержку - отсрочку платежей по налогам и аренде, льготное кредитование (под 2%) на выплату заработной платы, - то этот год для многих мог стать последним.

По ее словам, сложная экономическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация, самоизоляция населения, закрытие киосков и павильонов прессы привели к еще большему падению тиражей. Даже у самых успешных федеральных изданий печатные тиражи и их розничные продажи сократились на 30-60 процентов. Падение рекламных доходов в печатных газетах и журналах за первое полугодие составило 44 процента, в том числе в газетах - 53 процента, а в журналах - 39. Объемы прямой рекламы упали на 55-65 процентов. При этом ситуация на рынках региональной и местной прессы оказалась еще хуже.

Однако пандемия неожиданно оказалась в чем-то и союзницей "качественной прессы". Она неожиданно выявила потребность в "качественном содержании": на фоне заполонивших соцсети фейковых сенсаций доверие к печатному слову и его социальная значимость значительно выросли, отмечает главный редактор "Журналиста" Любовь Петрова. Среди главных тем форума, посвященного качественной журналистике: "Чего боятся региональные медиа: 5 фобий главного редактора", "Как сохранить в СМИ национальную культуру?", "Как работать с молодежной аудиторией?", "Как привлечь в газеты блогеров?"

"Редактором года" в номинации "Федеральные СМИ" стал главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин. На всероссийский конкурс, организованный при поддержке Совета Федерации, было подано 64 заявки. Главред "РГ" получил награду за конкретный проект: вот уже два года наша редакция развивает активное контент-партнерство с региональными СМИ. Его цель - разъяснение региональному читателю вопросов федеральной повестки, а также расширение тематического и жанрового диапазона публикаций региональных СМИ и предоставление им материалов "РГ". Количество региональных партнеров "РГ" приближается к 200, и они продолжают прибавляться.

Мы не раз встречались с ними у себя на планерках - с главредами "Урюпинской правды" или городской газеты Курска, слушали их обзоры свежих номеров "РГ", отмечали их наблюдательность и удивлялись особенностям их читательской аудитории. Нам с ними было интересно, а перед ними открывалась уникальная возможность прикоснуться к "большой журналистике", пройдя стажировку в серьезном СМИ.