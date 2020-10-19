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19.10.2020 14:31
Рубрика: В мире

В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса

Текст: Юрий Когалов

В норвежском Тронхейме обнаружили новую разновидность коронавируса, которая в стране еще не встречалась. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на власти города.

Фото: @viajes_solesta / instagram.com
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Новый подвид вируса на минувших выходных выявили у восьми жителей Тронхейма. "По предварительным оценкам, это новый вариант вируса, который в Норвегии раньше не встречался", - отметила главный врач коммуны Тронхейм Туве Рёсстад. Ранее она уже выдвигала версию, что вирус, гуляющий по городу, может отличаться, и теперь ее теория подтвердилась. Ученый полагает, что он может быть более заразным, передаваться легче, а симптомы болезни проявляться быстрее.

Кстати, это уже вторая мутация коронавируса, выявленная в Норвегии. В сентябре у нескольких пенсионеров после поездки на автобусе на юге страны обнаружили штамм вируса, отличающийся от известного.

Согласно последним данным, в Норвегии зарегистрировано свыше 16 тысяч случаев инфицирования COVID-19, ежедневно выявляется около 100 новых заболевших. Власти страны рекомендуют воздержаться от поездок за границу, поскольку в европейских странах гораздо больше зараженных. Как ожидается, вакцинация в Норвегии начнется следующем году.

В мире Европа Норвегия Пандемия коронавируса COVID-19

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