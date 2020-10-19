Во вторник, 20 октября, состоятся первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21. В двух из них сыграют российские команды - "Зенит" и "Краснодар". Питерцы примут бельгийский "Брюгге", а южане встретятся во Франции с "Ренном".

Игра с вывеской "топ" состоится вторничным вечером в Париже, где финалист Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" примет "Манчестер Юнайтед". Что интересно - ранее пути этих клубов в еврокубках пересекались лишь однажды. Но в памяти те поединки останутся надолго.

В сезоне 2018/19 "ПСЖ" и "МЮ" попали друг на друга в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Англии французы добились уверенной победы (2:0). Перед выездом в Париж "красные дьяволы" лишились сразу нескольких звезд. Фактически гости вылетели в столицу Франции полурезервным составом. Тем не менее им удалось сделать невозможное: отыграть фору у Неймара и компании и, более того, одолеть соперника с нужным счетом 3:1 и пройти дальше.

Надо сказать, что с той поры команды несильно изменились: тренеры у них те же, да и в составах нет больших перемен. Разве что "ПСЖ" сейчас уже не тот клуб, который безуспешно несколько лет пытался добиться определенного успеха в Лиге чемпионов, а финалист турнира. Будь парижане чуть удачливее в финале против "Баварии", как знать, возможно, они бы завоевали заветный трофей.

Многое в игре "ПСЖ" зависит от Неймара. После паузы из-за пандемии бразилец набрал отличную форму. Перед возобновлением клубного футбола он провел два матча за сборную и благодаря хет-трику в ворота Перу вышел на второе место в списке лучших бомбардиров своей национальной команды за всю историю. Однако в поединке с "Нимом" (4:0) на выходных Неймар участия не принял. Почему - объяснил главный тренер команды Томас Тухель.

В прошлом сезоне "ПСЖ" вышел в финал Лиги чемпионов. В этом году Неймар и компания собираются выиграть титул

- У Нея нет проблем. Мы разговаривали с ним, как и с Мбаппе. У нас было честное обсуждение, и я решил предоставить бразильцу отдых. Но уже сегодня он проведет тренировку в общей группе и будет готовиться к первому матчу в Лиге чемпионов. Неймар точно выйдет на поле, - отметил Тухель.

В отличие от парижан, "МЮ" не блещет стабильностью на старте сезона. Более того, даже несмотря на победу в минувшем туре над "Ньюкаслом" (4:1), "красные дьяволы" выглядят не очень убедительно. В четырех турах Премьер-лиги команда набрала лишь шесть очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице. Примечательно, что обе победы "манкунианцы" одержали на выезде, а дома они проиграли сначала "Кристал Пэлас" (1:3), а затем "Тоттенхэму" с унизительным счетом 1:6.

- Я несу ответственность за наши неудачи как тренер. Если вы игрок или сотрудник "МЮ", то должны привыкнуть к давлению. Нужно быть сильным духом. Для меня такой период - это еще один шанс доказать и показать футболистам, как сильно мы в них верим. Конечно, сказалось отсутствие предсезонки. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но такая проблема действительно есть, - подчеркнул главный тренер англичан Уле Гуннар Сульшер.

Возвращаясь к матчам наших команд в Лиге чемпионов, стоит добавить, что тот же "Брюгге" прилетел в Санкт-Петербург не в оптимальном составе. Перед вылетом в Россию в стане бельгийского клуба сразу три игрока сдали положительный тест на коронавирус: голкипер Симон Миньоле, а также Одилон Косуну и Михаэл Крменчик. В то же время у "Зенита" из-за повреждения будет отсутствовать бразилец Малком. Во втором поединке группы "F" римский "Лацио" примет дортмундскую "Боруссию".

Что касается "Краснодара", то южане отправятся в гости к одной из лучших французских команд - "Ренну". В нынешнем сезоне подопечные Жюльена Стефана не потерпели ни одного поражения и после семи туров делят вторую строчку с "ПСЖ", отставая от лидера "Лилля" всего на два очка. Во втором поединка квартета "Е" лондонский "Челси" примет победителя Лиги Европы испанскую "Севилью".

Также во вторник вечером в Лиге чемпионов пройдут еще два матча: "Динамо" Киев - "Ювентус" (Италия) и "РБ Лейпциг" (Германия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция).

Добавим, что в начале октября УЕФА смягчил ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. Было принято решение о допуске болельщиков на стадионы во время встреч под эгидой организации, но при этом общая заполняемость трибун не должна превышать 30 процентов. Также будут учтены местные ограничения в различных странах и городах. Все клубы были уведомлены, что они смогут пускать зрителей на арены, если нет запрета местных властей. Фанаты команд, выступающих на выезде, допускаться на игры по-прежнему не будут.

Где будем смотреть

20 октября, вторник

"Матч ТВ"

19.10 "Зенит" - "Брюгге". Прямая трансляция.

21.55 "Ренн" - "Краснодар". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

19.50 "Динамо" Киев - "Ювентус". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

21.50 "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.50 "Лацио" - "Боруссия" Дортмунд. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.50 "Челси" - "Севилья". Прямая трансляция.