В Росприроднадзоре заявили об отсутствии радиоактивных захоронений в РФ

Радиоактивных захоронений в России нет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире Первого канала.

"Именно радиоактивных (захоронений) нет, - ответила Радионова на вопрос журналиста Владимира Познера. - Здесь у нас (с Росатомом) нет разногласий".

Познер сообщил, что ранее тот же вопрос он задавал главе Росатома Алексею Лихачеву и тоже получил отрицательный ответ.

Кроме того, в ходе передачи Радионова заявила, что нельзя отнести причины аварии ТЭЦ-3 под Норильском к обстоятельствам непреодолимой силы. По ее мнению, компания "Норникель" должна была учитывать и такие риски, как таяние вечной мерзлоты.