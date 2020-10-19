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Рубрика: Экономика

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Меняются параметры налогов в нефтяной отрасли
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
С 1 января 2021 года изменяются параметры налога на добавленный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяной отрасли. Закон об этом публикует "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По оценке Минфина, с 2021-го по 2023 год это увеличит доходы федерального бюджета на 686 млрд рублей. Их обеспечит отмена части льгот по НДПИ и экспортной пошлины на нефть, а также ужесточение параметров НДД.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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В Минфине неоднократно подчеркивали, что корректировки не приведут к сокращению нефтедобычи и не окажут негативного влияния на развитие отрасли. В ведомстве считают, что принимаемые меры позволят оптимизировать предоставление налоговых льгот в нефтянке, а также компенсировать выпадающие доходы бюджета. При этом глава Минэнерго Александр Новак заявил, что его ведомство до конца года оценит влияние новых налоговых условий в нефтяной отрасли на работу компаний и добычу углеводородов. По его словам, пока сложно дать точную оценку изменению объемов добычи в результате корректировки налогового режима, учитывая, что сейчас производство сокращено искусственно (из-за сделки ОПЕК+).

Кроме нефтяной отрасли закон корректирует НДПИ для добычи отдельных видов твердых полезных ископаемых (руды черных и цветных металлов, калийных солей и других минеральных удобрений).

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Налоговое законодательство

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