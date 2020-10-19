США ведут испытания сверхдальнобойной пушки, которая способна стрелять почти на 2 тысячи километров.

В Америке стратегическую сверхдальнобойную пушку уже называют революцией в ствольной артиллерии.

Это "чудо-оружие" транспортируется мощным тягачом. Расчет орудия составляет восемь человек. Данные по калибру орудия и физических принципах, на которых работает эта пушка, пока неизвестны. Испытания орудия должны завершиться в 2023 году.

Американский журнал "Популярная механика", который написал о разработке этого орудия, пообещал, что оно сможет обрушить "дождь снарядов на вражеские позиции, который полетит через континенты и океаны".

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал "РГ", что пока не объявлено, на каких принципах работает пушка. "Сейчас на такую дальность возможно метание только электромагнитным ускорителем. Вероятнее всего, США разрабатывают так называемый рельсотрон, способный выстрелить на большую дальность обыкновенной болванкой", - сказал эксперт. Он отметил, что энергия для одного выстрела такого орудия сопоставима с потребностями в электричестве небольшого города. Не будет проблем засечь позиции пушки и нанести упреждающий удар.