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В Steam бесплатно отдают четыре игры от Sega, но время акции ограничено

Текст:   Богдан Бобров
19.10.2020,  
13:45
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Под конец празднования 60-летнего юбилея компания Sega бесплатно раздает в Steam сразу 4 своих мини-игры.

Golden Axed: A Cancelled Prototype должна была перезапустить знаменитую Beat'em up-серию, но так и не дошла до релиза.

Armor of Heroes - многопользовательские танковые сражения до 4 игроков.

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Endless Zone - горизонтальный Shoot'em up с космическим кораблем.

Streets Of Kamurocho - оммаж двум знаменитым сериям: Streets Of Rage и Yakuza.

Кроме того, еще можно успеть забрать Sonic The Hedgehog 2.

Акция заканчивается 19 октября в 20:00 по московскому времени, поэтому есть смысл поторопиться. Добавив игры в библиотеку, они останутся на аккаунте навсегда.

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