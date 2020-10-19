В Steam бесплатно отдают четыре игры от Sega, но время акции ограничено

Под конец празднования 60-летнего юбилея компания Sega бесплатно раздает в Steam сразу 4 своих мини-игры.

Golden Axed: A Cancelled Prototype должна была перезапустить знаменитую Beat'em up-серию, но так и не дошла до релиза.

Armor of Heroes - многопользовательские танковые сражения до 4 игроков.

Endless Zone - горизонтальный Shoot'em up с космическим кораблем.

Streets Of Kamurocho - оммаж двум знаменитым сериям: Streets Of Rage и Yakuza.

Кроме того, еще можно успеть забрать Sonic The Hedgehog 2.

Акция заканчивается 19 октября в 20:00 по московскому времени, поэтому есть смысл поторопиться. Добавив игры в библиотеку, они останутся на аккаунте навсегда.