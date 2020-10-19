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19.10.2020 20:40
Рубрика: Общество

В ВС выздоровели от коронавируса почти 12,7 тыс. военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили новые данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, начиная с марта, достигло в армии и на флоте 12 тысяч 693 военнослужащих.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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По сведениям на вечер 19 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 23 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, превысила 46 тысяч 670 человек.

В то же время 1 968 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. Одна тысяча 338 пациентов лежат в военных госпиталях. Одиннадцать человек изолированы по месту службы. Шестнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 603 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 2 человека, в состоянии средней тяжести - 17 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что с начала работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 8 381 пациенту, 1 793 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.

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