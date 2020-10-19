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Рубрика: Общество

Вакцину "ЭпиВакКорона" проверят на токсичность для будущего ребенка

Текст: Ирина Невинная
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, начались 16 октября с участием 40 тысяч добровольцев, и еще предстоит проверить, как влияет вакцинация на плод и репродуктивные функции организма. Ожидается, что эта часть исследований завершится в декабре 2020 года, - сообщил генеральный директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.

"Исследования эмбриотоксичности и репродуктивной функции будут завершены в декабре 2020 года", - сказал он, выступая сегодня на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В то же время глава "Вектора" отметил, что использованная платформа (вакцина сконструирована на основе синтетических белков - пептидов) обеспечивает несколько преимуществ: вакцина не вызывает побочных реакций, в том числе и аллергической, поэтому ее можно рекомендовать для граждан пожилого возраста, а также аллергиков и больных аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, вакцина технологична, то есть достаточно просто обеспечить ее стабильность при масштабировании производства. Наконец, она не требует особо строгих условий хранения (температура при хранении и транспортировке - +4 градуса).

Максютов также сообщил условия проведения пострегистрационных испытаний вакцины: планируется привлечь 40 тысяч добровольцев, при этом каждый четвертый получит плацебо. Окончательные итоги клинических исследований подведут через девять месяцев после того, как привьют последнего участника, то есть предположительно в мае 2021 года.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19 Прививки и вакцинация

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