Вакцину от СOVID-19 "Спутник V" будут поставлять в Перу и Аргентину

Поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в страны Латинской Америки могут начаться уже в декабре. Об этом сообщил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-конференции.

- В ближайшее время мы объявим о соглашении с Аргентиной и Перу. Такие же соглашения по поставкам вакцины у нас уже подписаны с Мексикой, Бразилией, - сообщил Дмитриев.

Ранее в РФПИ сообщали, что Бразилия вошла в число стран-участниц международного клинического исследования вакцины с последующей регистрацией к применению.

По словам Дмитриева, поставки вакцины "Спутник V" в Латинскую Америку могут начаться уже в декабре.

Дмитриев уточнил, что к настоящему моменту вакцину в рамках пострегистрационными испытаний получили уже 16 тысяч добровольцев.