Верховный суд РФ разъяснил, как доказать, что сделка была фиктивной

Очень важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила материалы спора о подарке доли в квартире.

Суть разбирательства была проста - долю в квартире не продавали посторонним покупателям, а якобы подарили. Собственница другой части квартиры пыталась доказать в суде, что подарок - фикция, а на самом деле имела место продажа под видом подарка.

Подобная схема мошенничества с долей - сегодня одна из самых распространенных. В равной степени от такого обмана могут пострадать как продавцы, так и покупатели. Но чаще всего страдающей стороной могут быть совладельцы квартиры продавца.

Дело в том, что по закону, если хозяин доли решил ее продать, то он должен сначала ее предложить второму собственнику и лишь в случае его отказа искать покупателей на стороне. Но продавцы таких долей давно нашли лазейку в законе, чтобы обойти это требование. Но продавцы долей в любом из этих вариантов делают вид, что дарят свои квадратные метры незнакомому человеку. Любой специалист по жилищному праву объяснит, что подобная схема обмана совладельца в настоящий момент - одна из самых популярных.

В нашем же случае, который оказался предметом судебного спора, неприятности начались у продавца доли, который скрыл сделку под видом подарка.

Все началось с того, что некая гражданка продала свою долю в квартире. Сделку оформили как договор дарения, а деньги покупателю перевел другой человек. Прошло несколько лет, и эти деньги гражданин, который платил, вернул себе через суд как неосновательное обогащение. В итоге такого обмана одна сторона сделки осталась с миллионом рублей и недвижимостью, а другая - без всего. И ведь формально все произошло вроде бы по закону. Но когда спор дошел до Верховного суда, тот указал на важные моменты, которые не заметили коллеги из нижестоящих судов.

Чаще всего, когда дарение прикрывает продажу, можно найти следы косвенной передачи денег

Наша история началась в столице больше десяти лет назад. Некая гражданка временно прописала в своей квартире дочь подруги. Прошел год, и прописанная девушка решила купить долю - одну четвертую часть в этой квартире. Четвертинку оценили в миллион триста тысяч рублей. Сделку оформили как дарение.

Договор между подругами был такой - деньги за покупку дочери заплатит владелице квартиры мать девушки. Что и было сделано. Деньги были переведены.

Тихо и счастливо прошло еще несколько лет . А потом подруги по каким то основаниям сильно разругались. И мать девушки, купившей четверть квартиры, пошла в суд, чтобы вернуть назад свои деньги как "неосновательное обогащение" бывшей подруги. В ответ продавшая квадратные метры дама также обратилась в суд и потребовала признать договор дарения притворной сделкой, которая на самом деле являлась куплей-продажей. Собственница большей доли привела в суд свидетелей, которые в суде заявили , что истица ничего и никому не дарила, а таким способом банально продала долю в квартире.

Но суды таким заявлениям истицы и свидетелей не поверили и в иске отказали. Сначала районный суд отказал в иске хозяйке квартиры. А потом Мосгорсуд с таким решением согласился. Обиженная продавщица доли дошла до Верховного суда в надежде доказать свою правоту. И это у нее получилось.

Верховный суд, изучив спор, сказал, что коллеги не объяснили, почему не поверили свидетелям. А еще подчеркнули, что необходимо посмотреть, почему так поздно истица обратилась в суд. Надо понять, пропустила ли она срок исковой давности по уважительной причине, или нет. Суд так же обратил внимание коллег на следующий момент - любое встречное предоставление со стороны одаряемого делает договор дарения недействительным, подчеркнули в суде. Чтобы предоставление считалось встречным, оно необязательно должно быть предусмотрено тем же соглашением, что и подарок. Оно может являться предметом отдельной сделки, "в том числе и с другим лицом".

По мнению экспертов, в большинстве случаев, когда дарение прикрывает продажу, можно найти следы передачи денег. Так, например, в одном из таких дел рассылались запросы в банки с просьбой о кредите. Благодаря этому удалось обнаружить совпадающие по времени с регистрацией открытие и закрытие банковских ячеек с теми же сторонами, что и в договоре дарения. В итоге Верховный суд отменил все решения.