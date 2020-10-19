Вести перечень запрещенных организаций поручили Минюсту

Минюст России обязали вести перечень общественных и религиозных организаций, деятельность которых запрещена судом либо признана экстремистской. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ публикует "Российская газета".

В законе говорится, что для оптимизации ведения указанного перечня в минюст должны направляться копии решений о приостановлении деятельности объединений, об удовлетворении жалобы общественного либо религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности, а также копии вступивших в законную силу решений суда по заявлению о ликвидации указанных объединений или о запрете их деятельности.

"В нашей стране на данный момент почти 80 организаций признаны экстремистскими. По закону о противодействии экстремизму перечни экстремистских организаций публикуются на сайте минюста и в официальных изданиях. Однако обнародование информации об экстремистских организациях происходит недостаточно оперативно, с увеличенными сроками включения таких организаций в перечни - в отдельных случаях до 2 лет", - пояснял ранее необходимость законодательных изменений член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, закон наделяет минюст правом утверждать порядок ведения перечня организаций, чья деятельность признана экстремистской. "Теперь каждый районный суд обязан будет направить в минюст решение об экстремистском сообществе в течение 3 суток", - пояснил парламентарий.