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Рубрика: Власть

Без заминок

Вести перечень запрещенных организаций поручили Минюсту
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Минюст России обязали вести перечень общественных и религиозных организаций, деятельность которых запрещена судом либо признана экстремистской. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В законе говорится, что для оптимизации ведения указанного перечня в минюст должны направляться копии решений о приостановлении деятельности объединений, об удовлетворении жалобы общественного либо религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности, а также копии вступивших в законную силу решений суда по заявлению о ликвидации указанных объединений или о запрете их деятельности.

Фото: AP Photo
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"В нашей стране на данный момент почти 80 организаций признаны экстремистскими. По закону о противодействии экстремизму перечни экстремистских организаций публикуются на сайте минюста и в официальных изданиях. Однако обнародование информации об экстремистских организациях происходит недостаточно оперативно, с увеличенными сроками включения таких организаций в перечни - в отдельных случаях до 2 лет", - пояснял ранее необходимость законодательных изменений член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, закон наделяет минюст правом утверждать порядок ведения перечня организаций, чья деятельность признана экстремистской. "Теперь каждый районный суд обязан будет направить в минюст решение об экстремистском сообществе в течение 3 суток", - пояснил парламентарий.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Минюст Комментарии к документам

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