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Рубрика: Экономика

Серый цвет голубого экрана

Владельцы незаконно ввезенных телевизоров не смогут их полноценно смотреть
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Россия стала нетто-экспортером ЖК-телевизоров. Об этом "Российской газете" сообщили в Аналитическом центре по внешней торговле при минпромторге (АЦВТ). То есть экспортирует их больше, чем закупает. По данным ФТС за 2013-2019 годы, объем такого экспорта превышал объем импорта в среднем в 8,7 раза в долларовом измерении, подсчитали в АЦВТ.
Покупать телевизоры стоит только у проверенных поставщиков. Перед покупкой надо проверить наличие маркировки ЕАС. Фото: PhotoXPress Покупать телевизоры стоит только у проверенных поставщиков. Перед покупкой надо проверить наличие маркировки ЕАС. Фото: PhotoXPress
Покупать телевизоры стоит только у проверенных поставщиков. Перед покупкой надо проверить наличие маркировки ЕАС. Фото: PhotoXPress

В 2020 году сразу два производителя электроники сообщили, что некоторые функции их телевизоров перестанут работать после обновления программного обеспечения. Это коснется техники, завезенной в Россию по "серым" схемам. Обновление программного обеспечения может стать новым инструментом противодействия контрабанде.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Владельцы телевизоров Samsung столкнулись с этим еще в начале 2020 года - часть функций в их устройствах оказались заблокированы. В компании объяснили, что данная техника не сертифицирована для использования в России. Производитель не готов гарантировать их корректную работу, а также своевременное сервисное обслуживание.

В октябре 2020 года о возможности возникновения у пользователей подобных проблем сообщили в LG. Обновление прошивки может отключить услуги Smart TV в существующих моделях умных телевизоров, предупредили в компании.

В соответствии с российским законодательством устройства должны иметь сертификаты соответствия техрегламенту Евразийского экономического союза - на этикетке корпуса и коробки должна быть маркировка EAC. Производители рекомендуют проверять наличие такого знака перед покупкой.

Впрочем, "серых" телевизоров в России не должно быть много, считают в отрасли. Электроника - один из самых легальных сегментов российского потребительского рынка, говорит Антон Гуськов, официальный представитель ассоциации производителей электроники РАТЭК. Остро проблема нелегального ввоза техники стояла в 90-х годах. Но потом в России были созданы условия для локализации крупных заводов и развертывания производств. При этом на одну из основных для производства комплектующих - ЖК-панели - обнулили таможенную ставку, а на готовые телевизоры подняли. "Так производство в России стало гораздо более выгодным, чем обычный импорт", - пояснил Гуськов.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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Сейчас в России производится значительное количество крупной бытовой техники и электроники. Доля произведенных у нас телевизоров превышает 90%. В России локализованы производства таких мировых гигантов, как LG (в Подмосковье), Samsung (под Калугой) и Philips (под Санкт-Петербургом).

Есть и российские производители - например, компания "Квант" (заводы расположены в Зеленограде и Воронеже), которые производят жидкокристаллические телевизоры нескольких брендов - таких, как Xiaomi, AKAI, HYUNDAI.

Производство развивалось настолько успешно, что российскую технику стали активно экспортировать. За несколько лет наша страна превратилась в успешного экспортера, поставляя телевизоры даже в ОАЭ и Южную Корею.

Логичным в таких условиях стало сокращение импорта - более чем в два раза по количеству и на 86% по стоимости. Если в 2013 году было ввезено 185,6 тысячи ЖК-телевизоров (стоимостью 70,6 млн долл.), то в 2019 году всего 90 тысяч (9,8 млн долл.).

В Россию может быть выгодно импортировать только крупные, эксклюзивные модели телевизоров, которые у нас не производятся и стоят по нескольку миллионов рублей. Но это разовые истории.

"Серый" ввоз носит точечный, разовый характер, считают в отрасли. Это может быть техника, ввезенная по схемам, альтернативным официальной, которые получили название "параллельный импорт". У мировых производителей в России есть официальные представители - Федеральная таможенная служба (ФТС) отслеживает, чтобы товар, пересекающий границу, относился к кому-то из них. Однако товар может быть недостоверно задекларирован или не задекларирован вовсе.

Фото: iStock
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Потребители, которые покупают технику в непроверенных интернет-магазинах, купившись на более низкую цену, могут оказаться владельцами таких телевизоров, а они могут быть не предназначены для использования в России.

По-прежнему остаются и люди, которые закупают технику за рубежом. Их немного, но они есть. В отрасли полагают, что это эффект "советского мышления", когда кажется, что за границей и качество лучше, и выбор больше. Люди, как правило, не учитывают затраты на транспортировку и риски повредить такую технику.

С точки зрения законодательства личный ввоз техники нарушением не является, поясняют в ФТС. Но с учетом новых технологий, которые, по сути, обновляют технику в режиме онлайн вместе с программным обеспечением, такие покупки становятся все бессмысленнее.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Алпатова
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