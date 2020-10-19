Власти Италии ввели новые ограничения

Новости

В Москве задержали сиделку за избиение 90-летней пенсионерки 13:16
В Мадриде начнут штрафовать за неправильно припаркованные велосипеды 13:04
Стало известно, почему переболевшие COVID-19 теряют антитела 12:58
Под Москвой у мужчины изъяли оружие и боеприпасы 12:54
Из московской квартиры украли антиквариат на миллион рублей 12:16
Число случаев СOVID-19 в мире превысило 40 млн 12:13
Синоптики рассказали, когда в Москве снова потеплеет 12:12
В Рособрнадзоре пообещали не вводить экзамены для четвертых классов 12:09
Дальневосточную ипотеку получили 12 тысяч человек 12:07
Netflix назвал свой самый популярный сериал года 11:58
Ночные заморозки со снегом ожидаются в столичном регионе 11:55
В Госдуме оценили инициативу о стандартах для дистанционных уроков 11:53
В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок 11:50
В Подмосковье рысь напала на девочку 11:49
Евросоюз отрегулирует фейковые новости про 5G 11:48
Рособрнадзор: ЕГЭ пока остается обязательным для получения аттестата 11:37
В каких регионах москвичи чаще всего покупают недвижимость 11:36
Армия США перейдет на новую пулю 11:35
В каршеринге появился рейтинг пользователей, влияющий на цену поездок 11:31
С начала года в Москве 45 человек погибло в ДТП с такси 11:29
Премьер Киргизии заверил, что страна выполнит все обязательства перед РФ 11:27
Почта России выйдет на рынки страхования и бытовых услуг 11:25
Тизер 6-го "Крепкого орешка" с Уиллисом оказался рекламой запчастей 11:25
В Москве зарегистрировано 5376 новых случаев COVID-19 11:15
Каталония попросила Мадрид объявить налоговый мораторий 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 13:00
Рубрика: В мире

Власти Италии ввели новые ограничения

Текст: Нива Миракян
В связи с новым рекордом по суточной заболеваемости COVID-19 правительство Италии объявило о введении новых ограничений, направленных на сдерживание "второй волны" эпидемии.

"Поскольку в воскресенье ежедневные случаи заболевания в стране достигли нового пика - 11 705 человек, ситуация стала критической, но правительство твердо намерено избежать повторения локдауна. Мы просто не можем себе его позволить. На кону экономическое благосостояние Италии", - подчеркнул в начале своего телеобращения к нации премьер Джузеппе Конте, огласив содержание нового правительственного декрета.

Фото: iStock
В Италии влюбленную пару оштрафовали за поцелуй без масок

Исходя из документа, Кабмин впервые решил предоставить карт-бланш мэрам итальянских городов, позволив им вводить комендантский час для борьбы с коронавирусом. В частности, впредь, начиная с 9 вечера, градоначальники будут уполномочены закрывать популярные площади и улицы, где часто образуются скопления людей.

Один из самых больных вопросов - о функционировании учебных заведений - предлагается решить путем компромисса. Начальная школа будет работать в традиционном режиме, а старшеклассников переведут на "более гибкую систему обучения", в рамках которой занятия будут начинаться после 9 часов утра, и ученикам предложат обучение в несколько смен. В зависимости от уровня заражаемости и профильных особенностей, университеты смогут самостоятельно принимать решения либо о полном переходе на удаленку, либо о введении ротационной системы обучения.

Анонсированы также изменения в работе предприятий общепита. Согласно новым правилам, бары, внутри которых нет сидячих мест, обязаны будут закрываться в 18.00, в то время как рестораны и кафе смогут работать с 5 утра до полуночи, однако число посетителей за одним столиком не должно превышать 6 человек. А вот игровые залы и развлекательные заведения должны будет закрываться ровно в 9 часов вечера.

Новый декрет приостанавливает все любительские соревнования по контактным видам спорта, в том числе по футболу и баскетболу. При этом итальянцам разрешат тренироваться на специальных площадках, но в одиночку. Спортзалам и спортклубам дадут одну неделю для адаптации к новой действительности и санитарным протоколам. В противном случае им придется приостановить свою деятельность.

В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19

В стране будет расширена удаленная работа во всех госучреждениях. К примеру, совещания будут проводить исключительно в дистанционном формате. Также приостанавливается проведение всевозможных конгрессов, конференций и ярмарок, кроме мероприятий национальной и международной значимости.

Конте заверил граждан Италии в том, что "новая волна" эпидемии "не может и не будет иметь тех же последствий", которые пережила страна прошлой весной, когда она столкнулась с острой нехваткой масок, аппаратов ИВЛ и с невозможностью проводить массовое тестирование. Однако премьер призвал итальянцев проявить сознательность, напомнив им о необходимости соблюдать базовые правила санитарной безопасности: носить маски, соблюдать дистанцию, регулярно мыть и дезинфицировать руки.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок
Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах
В Подмосковье закроют музеи и ограничат проведение массовых мероприятий
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса