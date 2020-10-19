Власти Италии ввели новые ограничения

В связи с новым рекордом по суточной заболеваемости COVID-19 правительство Италии объявило о введении новых ограничений, направленных на сдерживание "второй волны" эпидемии.

"Поскольку в воскресенье ежедневные случаи заболевания в стране достигли нового пика - 11 705 человек, ситуация стала критической, но правительство твердо намерено избежать повторения локдауна. Мы просто не можем себе его позволить. На кону экономическое благосостояние Италии", - подчеркнул в начале своего телеобращения к нации премьер Джузеппе Конте, огласив содержание нового правительственного декрета.

Исходя из документа, Кабмин впервые решил предоставить карт-бланш мэрам итальянских городов, позволив им вводить комендантский час для борьбы с коронавирусом. В частности, впредь, начиная с 9 вечера, градоначальники будут уполномочены закрывать популярные площади и улицы, где часто образуются скопления людей.

Один из самых больных вопросов - о функционировании учебных заведений - предлагается решить путем компромисса. Начальная школа будет работать в традиционном режиме, а старшеклассников переведут на "более гибкую систему обучения", в рамках которой занятия будут начинаться после 9 часов утра, и ученикам предложат обучение в несколько смен. В зависимости от уровня заражаемости и профильных особенностей, университеты смогут самостоятельно принимать решения либо о полном переходе на удаленку, либо о введении ротационной системы обучения.

Анонсированы также изменения в работе предприятий общепита. Согласно новым правилам, бары, внутри которых нет сидячих мест, обязаны будут закрываться в 18.00, в то время как рестораны и кафе смогут работать с 5 утра до полуночи, однако число посетителей за одним столиком не должно превышать 6 человек. А вот игровые залы и развлекательные заведения должны будет закрываться ровно в 9 часов вечера.

Новый декрет приостанавливает все любительские соревнования по контактным видам спорта, в том числе по футболу и баскетболу. При этом итальянцам разрешат тренироваться на специальных площадках, но в одиночку. Спортзалам и спортклубам дадут одну неделю для адаптации к новой действительности и санитарным протоколам. В противном случае им придется приостановить свою деятельность.

В стране будет расширена удаленная работа во всех госучреждениях. К примеру, совещания будут проводить исключительно в дистанционном формате. Также приостанавливается проведение всевозможных конгрессов, конференций и ярмарок, кроме мероприятий национальной и международной значимости.

Конте заверил граждан Италии в том, что "новая волна" эпидемии "не может и не будет иметь тех же последствий", которые пережила страна прошлой весной, когда она столкнулась с острой нехваткой масок, аппаратов ИВЛ и с невозможностью проводить массовое тестирование. Однако премьер призвал итальянцев проявить сознательность, напомнив им о необходимости соблюдать базовые правила санитарной безопасности: носить маски, соблюдать дистанцию, регулярно мыть и дезинфицировать руки.