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19.10.2020 14:18
Рубрика: Власть

Володин рассказал о рассмотрении поправок в развитие норм Конституции

Текст: Татьяна Замахина
На этой неделе во втором чтении будут рассмотрены новая редакция закона о правительстве, поправки в законы о Конституционном суде и о прокуратуре, а еще ряд законопроектов из президентского "пакета" поправок пройдут первое чтение. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В первом чтении, по словам спикера, будут рассмотрены поправки в законы об уполномоченном по правам человека, о безопасности, о федеральной службе безопасности, о внешней разведке, а также изменения в отдельные законы о судебной системе. Также ближайший Совет Думы определит порядок рассмотрения законопроекта о Госсовете и пяти инициатив о приоритете Конституции РФ над международным правом, добавил председатель Госдумы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Законопроекты, внесенные в Госдуму Владимиром Путиным в развитие положений Основного Закона, отвечают интересам граждан России и направлены на защиту суверенитета страны, подчеркнул Вячеслав Володин.

- Законопроекты касаются вопросов, которые, как показало общероссийское голосование, имеют для граждан принципиально важное значение, - напомнил он. - Речь в них идет о приоритете конституции над решениями международных организаций и судов. А в семейном праве - о безусловном приоритете наших традиционных ценностей.

Спикер также отметил, что "ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие" России, в том числе в своих политических интересах они используют инструменты международного права. Внесенные президентом инициативы, согласно его убеждению, позволят защитить права и интересы россиян и суверенитет государства.

Важным механизмом защиты от внешнего вмешательства он также назвал запрет для лиц, занимающих государственные должности, иметь гражданство и вид на жительство другого государства, а также счета и ценности в иностранных банках за пределами России.

- Такое решение также укрепляет нашу страну, защищает ее от влияния извне, - подчеркнул глава нижней палаты. - Запрет иметь счета за рубежом распространится на уполномоченного по правам человека, чья задача - отстаивать права наших граждан, крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим.

Он напомнил, что также поправки закрепляют требование к уполномоченному постоянно проживать на территории РФ.

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