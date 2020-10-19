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19 октября 2020 г.

Постановление правительства Вологодской области от 19 октября 2020 года № 1226 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести изменение в пункт 11 постановления Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области", дополнив его абзацем следующего содержания:

"; деятельность дневных стационаров в стационарных и амбулаторно-поликлинических медицинских организациях области, за исключением деятельности дневных стационаров медицинских организаций в части оказания медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" (в части использования вспомогательных репродуктивных технологий), "гематология", "детская онкология", "медицинская реабилитация", "онкология", "оториноларингология", "психиатрия", "ревматология", "эндокринология".".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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