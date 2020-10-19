Введена персональная ответственность чиновников за мобилизацию

"Российская газета" публикует закон, который устанавливает персональную ответственность руководителей органов исполнительной власти трех субъектов РФ - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - за осуществление полномочий и исполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации военнообязанных российских граждан.

Для этого внесены изменения в два важнейших нормативно-правовых акта. Корректировка коснулось статей 11 и 20 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статьи 27 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Если вкратце, то смысл нововведений заключается в том, чтобы максимально упорядочить процедуру вызова резервистов из Москвы, Питера и Севастополя на военную учебу в мирное время и процесс их мобилизации в угрожающий период. По действующему законодательству, заниматься этими вопросами должны призывные комиссии. Когда речь идет о наборе молодых солдат, эти комиссии традиционно возглавляют руководители органов исполнительной власти. Военные комиссары, в том числе с погонами на плечах, тут первую скрипку не играют, но обязательно участвуют в решении призывных вопросов.

Гражданское единоначалие теперь распространено и на ответственных за мобилизационную подготовку резервистов и мобилизационную готовность в трех городах.

Публикуемый в "Российской газете" Федеральный закон № 332 предусматривает, что полномочия председателя призывной комиссии и комиссии по мобилизации на руководителя органа исполнительной власти возлагаются в Москве, Петербурге и Севастополе по решению высшего должностного лица соответствующего субъекта РФ. То есть главных чиновников городов федерального значения.