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19.10.2020 17:52
Рубрика: Экономика

Выплаты на детей без подачи заявлений продлят до 1 марта 2021 года

Текст: Татьяна Замахина
Родители, как и раньше, смогут не посещать органы соцзащиты и Пенсионный фонд для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей. Эта мера продлевается до 1 марта 2021 года - такой законопроект Совет Госдумы поставил в повестку на 21 октября.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Проект депутаты собираются принять в первом чтении и в целом, уточнил журналистам по итогам заседания первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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Он напомнил, что упрощенный порядок действует 1 октября. "Так как срок заканчивается, мы предлагаем в срочном порядке принять законопроект", - сообщил парламентарий. По его словам, документ сразу после принятия решения депутатами будет направлен в Совет Федерации (верхняя палата также планирует "пленарку" на 21 октября).

Законопроект касается получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. До введения упрощенного порядка (на фоне пандемии коронавируса) они были обязаны подавать заявление о назначении выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ и территориальные органы ПФР о смене места жительства.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Декретные и пособия на ребенка

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