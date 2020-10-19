Xiaomi сделала беспроводную зарядку огромной мощности

Разработчики из Xiaomi продемонстрировали работу беспроводного зарядного адаптера, имеющего выходную мощность 80 Вт.

Для того чтобы полностью зарядить стандартный аккумулятор емкостью 4000 мАч, такому зарядному устройству понадобится около 20 минут, наполовину смартфон зарядится за восемь минут, а на 10 процентов - за одну минуту.

Современные смартфоны Xiaomi, равно как и других производителей, не поддерживают беспроводную подзарядку на такой высокой мощности. Первым аппаратом может стать Xiaomi Mi 11.