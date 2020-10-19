Законопроект Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 199 225 867 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 75 979 847 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 67 697 838 тыс. рублей;

2) общий объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 200 224 367 тыс. рублей;

3) дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 998 500 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год в сумме 219 132 100 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 89 801 700 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 74 142 139 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 183 222 983 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 42 088 315 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 42 088 315 тыс. рублей;

2) общий объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год в сумме 220 130 600 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 964 197 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 184 221 483 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 211 076 тыс. рублей;

3) дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год в сумме 998 500 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 998 500 тыс. рублей.

Статья 2. Распределение прогнозируемых доходов и формирование доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение прогнозируемых доходов по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам видов доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия), поступающие в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, формируются за счет:

1) федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 года 1280-З № 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", а также в соответствии с нормативами отчислений от федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) погашения задолженности прошлых лет и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативам отчислений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Зачисление доходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты муниципальных образований

Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов налоговые доходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

1. Определить перечень главных администраторов доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - органов исполнительной власти Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Перечисление государственными унитарными предприятиями части прибыли в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

Установить, что в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные унитарные предприятия Республики Саха (Якутия) перечисляют в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 15 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в соответствии с положением, утвержденным Правительством Республики Саха (Якутия).

Статья 6. Предоставление рассрочек и отсрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей

Установить, что в случае предоставления налоговыми органами по согласованию с представительными органами муниципальных образований рассрочек и отсрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей суммы выпадающих доходов, возникших в результате принятия этих решений, компенсации из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не подлежат.

Статья 7. Мораторий на установление новых налоговых льгот

Ввести на 2021 - 2023 годы мораторий на установление новых налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, в том числе в виде установления дифференцированных ставок, за исключением налоговых льгот, дифференцированных и пониженных ставок, устанавливаемых:

1) в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

2) в целях обеспечения устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) в связи с продлением их действия.

Статья 8. Бюджетные ассигнования государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям государственных программ и группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Целевые статьи расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию государственных программ Республики Саха (Якутия) и на осуществление непрограммных направлений деятельности, подгруппы и элементы видов расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) утверждаются сводной бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 10 372 374 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 6 173 147 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 813 151 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 6 536 349 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 4 295 105 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) на 2021 год в сумме 8 905 633 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 823 379 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9 870 021 тыс. рублей.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 76 066 603,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 76 141 527,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 71 331 870,4 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в сумме 17 348 830,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 21 083 900,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 083 900,0 тыс. рублей;

2) общий объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 199 999,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 699 999,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 699 999,6 тыс. рублей;

3) общий объем субвенций на 2021 год в сумме 51 015 503,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 48 458 176,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 45 995 776,3 тыс. рублей;

4) общий объем субсидий на 2021 год в сумме 5 420 316,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 105 999,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 698 897,8 тыс. рублей;

5) общий объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований на 2021 год в сумме 1 400 709,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 555 500,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 550 500,0 тыс. рублей;

6) межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2021 год в сумме 641 868,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 198 577,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 302 796,7 тыс. рублей;

7) межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год в сумме 39 375,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 39 375,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0 рублей.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия) на 2021 год в сумме 2 219 097 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 757 686 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 403 280 тыс. рублей.

10. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Республике Саха (Якутия), на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

11. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы бюджетных ассигнований резервных фондов Правительства Республики Саха (Якутия):

1) объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на 2021 год в сумме 150 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 150 000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 150 000 тыс. рублей;

2) объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2021 год в сумме 150 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 150 000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 150 000 тыс. рублей.

Статья 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги;

2) финансового обеспечения (возмещения) затрат по оплате лизинговых платежей по приобретению спецтехники для обеспечения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

3) государственной поддержки кинематографии, подготовки, выпуска и распространения социально значимой, национальной литературы;

4) финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов социального предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия;

5) финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых производством местной продукции;

6) финансового обеспечения затрат на организацию стажировок молодых специалистов, востребованных на рынке труда, на производственных предприятиях Республики Саха (Якутия);

7) финансового обеспечения затрат на организацию летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах;

8) финансового обеспечения затрат на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

9) организации сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при получении ими профессионального образования и при содействии в последующем трудоустройстве;

10) организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

11) возмещения части затрат работодателей на выплату заработной платы и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды работникам, участвующим в организации проведения оплачиваемых общественных работ в сельской местности Республики Саха (Якутия);

12) финансового обеспечения затрат работодателям на реализацию мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

13) финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие территорий опережающего социально-экономического развития;

14) реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений;

15) финансового обеспечения части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

16) финансового обеспечения (возмещения) части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре;

17) финансового обеспечения части затрат, связанных с деятельностью казенных предприятий Республики Саха (Якутия) отраслей агропромышленного комплекса, на сохранение и увеличение поголовья колымского типа якутской породы лошадей и на сохранение и увеличение поголовья якутского скота;

18) возмещения части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

19) возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

20) возмещения части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

21) возмещения части затрат на гидромелиоративные мероприятия;

22) возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

23) возмещения части затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

24) возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики;

25) финансового обеспечения затрат на организованную закупку шкур волка, щенка волка на территории Республики Саха (Якутия);

26) финансового обеспечения части затрат оленеводческого хозяйства, занимающегося традиционными отраслями;

27) финансового обеспечения части затрат на выполнение комплекса рыборазводных работ в водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Саха (Якутия) по организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов;

28) возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на осуществление образовательной деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

29) развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания, оказываемых поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Республики Саха (Якутия), но не участвующими в выполнении государственного задания (заказа);

30) организации предоставления финансовой поддержки работодателям для привлечения работников из других субъектов Российской Федерации;

31) финансового обеспечения части затрат на разведение поголовья якутского скота в базовых хозяйствах по разведению якутского скота;

32) финансового обеспечения части затрат в связи с производством и реализацией продукции птицеводства на промышленной основе;

33) финансового обеспечения части затрат на производство мяса бройлеров;

34) финансового обеспечения части затрат на производство мяса свиней;

35) финансового обеспечения части затрат на создание условий для специализированных скотоводческих хозяйств молочного и мясного направления;

36) финансового обеспечения части затрат на сохранение и увеличение поголовья мегежекской породы лошадей;

37) финансового обеспечения части затрат на приобретение молодняка птиц яичного направления, включая транспортные расходы;

38) финансового обеспечения (возмещения) части затрат на приобретение за пределами республики племенных инкубационных яиц для промышленного птицеводства;

39) финансового обеспечения части затрат звероводческих хозяйств;

40) финансового обеспечения части затрат на заготовку промысловой пушнины;

41) финансового обеспечения части затрат на организацию заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья, переработки пушнины;

42) финансового обеспечения части затрат по производству комбикормов;

43) финансового обеспечения части затрат на создание и (или) модернизацию (реконструкцию) картофелехранилищ (овощехранилищ);

44) финансового обеспечения части затрат на приобретение элитных и (или) репродукционных семян сельскохозяйственных культур (зерновых культур и картофеля);

45) финансового обеспечения (возмещения) части транспортных затрат на завоз муки;

46) финансового обеспечения части затрат на внеулусную перевозку сельскохозяйственной и промысловой продукции;

47) возмещения части затрат на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) технологического оборудования, специальной и специализированной техники для производства хлеба и хлебобулочных изделий;

48) финансового обеспечения части затрат на промышленный вылов рыбы.

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия) или актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Саха (Якутия), которые должны определять:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;

3) порядок возврата субсидий в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

5) положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

5. Субсидии на обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния дорог (содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения) в северных и арктических улусах (районах) Республики Саха (Якутия) предоставляются казенному предприятию Республики Саха (Якутия) "Дороги Арктики" из Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) в размере 650 822,7 тыс. рублей, определяемом на основании нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правил их расчета.

6. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, предоставляется акционерному обществу "Водоканал" из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, за минусом затрат, понесенных в связи с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, вошедших в утвержденные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям городского округа "город Якутск" Республики Саха (Якутия).

Статья 10. Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной основе

1. Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются, в том числе на конкурсной основе, в соответствии с решениями Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в целях:

1) поддержки создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) поддержки развития семейной фермы;

3) поддержки начинающих фермеров;

4) реализации научных проектов, финансируемых Республикой Саха (Якутия) совместно с Российским фондом фундаментальных исследований;

5) поддержки семейных династий оленеводов.

2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), если данный порядок не установлен решениями Главы Республики Саха (Якутия).

Статья 11. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются в случаях:

1) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Саха (Якутия);

2) предоставления имущественного взноса некоммерческой организации (фонду) "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" на обеспечение ее деятельности и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Саха (Якутия);

3) организации летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах;

4) организации сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и при содействии в последующем трудоустройстве в Республике Саха (Якутия);

5) создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций;

6) возмещения расходов адвокатам, оказывающим гражданам Российской Федерации бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;

7) оказания квалифицированной юридической помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях северных улусов Республики Саха (Якутия);

8) финансового обеспечения части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

9) финансового обеспечения (возмещения) части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре;

10) возмещения части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

11) возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

12) возмещения части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

13) возмещения части затрат на гидромелиоративные мероприятия;

14) возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

15) возмещения части затрат, понесенных в текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов), связанных с:

приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива;

приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности;

приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов);

16) возмещения части затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

17) возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики;

18) возмещения затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования;

19) возмещения затрат на получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

20) поддержки и развития инициативы, направленной на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки, способствующих удовлетворению потребности экономики Республики Саха (Якутия) в рабочих кадрах;

21) поддержки социально значимых программ (проектов) по возрождению традиций и обычаев казачьих обществ и национально-культурных объединений;

22) поддержки коренных малочисленных народов Севера и деятельности некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера;

23) развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания, оказываемых поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Республики Саха (Якутия), но не участвующими в выполнении государственного задания (заказа);

24) социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан;

25) оказания гражданам, прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата;

26) поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны;

27) финансового обеспечения части затрат на разведение поголовья якутского скота в базовых хозяйствах по разведению якутского скота;

28) финансового обеспечения части затрат на создание условий для специализированных скотоводческих хозяйств молочного и мясного направления;

29) финансового обеспечения части затрат звероводческих хозяйств;

30) финансового обеспечения части затрат по производству комбикормов;

31) финансового обеспечения части затрат на создание и (или) модернизацию (реконструкцию) картофелехранилищ (овощехранилищ);

32) финансового обеспечения части затрат на приобретение элитных и (или) репродукционных семян сельскохозяйственных культур (зерновых культур и картофеля);

33) финансового обеспечения части затрат на промышленный вылов рыбы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия) или актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Саха (Якутия).

Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), являются согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных нормативными правовыми актами, решениями Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Статья 12. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются на конкурсной основе в случаях:

1) поддержки развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

2) поддержки деятельности по реализации проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций;

3) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества в сфере адаптивного спорта;

4) поддержки деятельности по развитию гражданского общества в сфере молодежной политики;

5) поддержки деятельности по развитию гражданского общества в сфере патриотического воспитания;

6) поддержки деятельности по развитию гражданского общества в сфере добровольческой деятельности;

7) поддержки деятельности по развитию гражданского общества в сфере профилактики правонарушений.

2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), если данный порядок не установлен решениями Главы Республики Саха (Якутия).

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), являются согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных нормативными правовыми актами, решениями Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Статья 13. Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 14. Особенности исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Правительство Республики Саха (Якутия) не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов численности государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия) и работников государственных учреждений.

2. Правительство Республики Саха (Якутия) направляет бюджетные ассигнования в качестве взноса Республики Саха (Якутия) в Европейский институт омбудсмена в 2021 году в сумме 30 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 30 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 30 тыс. рублей.

3. Установить, что полномочия получателя средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, включенных в перечень, установленный Министерством финансов Республики Саха (Якутия), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в соответствии с решениями главных распорядителей средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия).

4. Установить лимит оборотной кассовой наличности в размере авансовых платежей по заработной плате работников бюджетной сферы, пособиям, стипендиям, страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения и погашению государственного долга.

5. Установить, что в 2021 году размер республиканского материнского капитала "Семья", предусмотренного Законом Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2011 года 952-З № 803-IV "О республиканском материнском капитале "Семья", составляет 139 716,68 рублей.

6. Финансовое обеспечение проведения государственной экологической экспертизы объектов государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) при условии внесения заказчиком документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, определяемой осуществляющим экологическую экспертизу исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

7. Финансовое обеспечение проведения этнологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) при условии уплаты заказчиком сбора в размере, рассчитанном в соответствии со сметой расходов на проведение этнологической экспертизы, определяемой уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области этнологической экспертизы.

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых пятнадцати рабочих дней 2021 года.

9. Остатки средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на начало текущего финансового года в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) отчетного финансового года направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якутия).

10. Остатки средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2021 года на счетах Министерства финансов Республики Саха (Якутия), образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2199-З № 309-VI "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на реализацию Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, направляются в 2021 году на увеличение:

1) бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований;

2) бюджетных ассигнований на предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований.

11. Остатки средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на начало текущего финансового года в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия) отчетного финансового года направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия).

12. В случае поступления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) целевых средств, добровольных взносов, пожертвований и других безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, указанные средства направляются на те же цели.

13. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в сумме 110 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на исполнение судебных актов о взыскании с казны Республики Саха (Якутия);

2) бюджетных ассигнований в сумме 634 521,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мер по повышению заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия);

3) бюджетных ассигнований в сумме 25 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на проведение мероприятий, связанных с ежегодным отчетом о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия);

4) бюджетных ассигнований в сумме 117 556,5 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на окончательные расчеты, материально-техническое обеспечение, ликвидационные мероприятия;

5) бюджетных ассигнований в сумме 24 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), выполняющих функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, выраженных в разнице между фондом оплаты труда, исчисленным с применением районного коэффициента по республиканским нормам, и фондом оплаты труда, определенным с применением районного коэффициента по федеральным условиям, исходя из установленной структуры и численности работников;

6) бюджетных ассигнований в сумме 1 030,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Обеспечение проведения выборов и референдумов" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов, связанных с проведением выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Республики Саха (Якутия);

7) бюджетных ассигнований в сумме 2 689 976,9 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов, на исполнение государственных гарантий Республики Саха (Якутия) при наступлении гарантийных случаев;

8) бюджетных ассигнований в сумме 133 545,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Охрана семьи и детства" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно;

14. Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используемый при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), имеет значение равное 0,9.

Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения равным 19,8 тыс. рублей.

15. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) заключить с главами муниципальных районов (городских округов), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

16. В соответствии с частью 2 статьи 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)" установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без внесения изменений в настоящий Закон являются:

1) увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса и (или) финансовое обеспечение затрат указанных организаций, возникших в связи с установлением льготных тарифов, в случае исполнения принципалами обязательств, обеспеченных государственными гарантиями, предусмотренными по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами Республики Саха (Якутия) и непрограммными направлениями деятельности), группами видов расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных Законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) в рамках одного финансового года на основании решений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на основании решений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

17. Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), полученные за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут направляться на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо на строительство указанных домов на основании соответствующего гражданско-правового договора, государственного контракта в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При этом при осуществлении закупки допускается объединение в предмете одного лота (одного государственного контракта) выполнение работ по разработке проектной документации и по строительству многоквартирного дома либо указанного в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации жилого дома.

Статья 15. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить распределение местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) следующих межбюджетных трансфертов:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) субвенций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону;

3) субсидий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

4) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год в сумме 9 067 005 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 192 400 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9 192 400 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень и объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

5. Распределение субсидий местным бюджетам, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, утверждается на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

6. Утвердить перечень и объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с методикой их распределения, а также правилами их предоставления, установленными нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам между муниципальными образованиями утверждается законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

7. Утвердить межбюджетные трансферты, перечисляемые из местных бюджетов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 2021 году, согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 16. Порядок определения общего объема средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусматриваемых ежегодно на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и порядок распределения указанных средств и средств, поступивших из федерального бюджета на софинансирование выполнения комплексных кадастровых работ, между бюджетами муниципальных районов (городских округов)

1. Общий объем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусматриваемых ежегодно на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ (далее - в настоящей статье - субсидии), устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление собственностью на 2020 - 2024 годы" в части проведения комплексных кадастровых работ в текущем финансовом году и в плановом периоде.

2. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансирования проведения комплексных кадастровых работ в соответствии со статьей 42.2 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

3. Субсидии распределяются между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия), который должен определять:

1) критерии отбора органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидий;

2) цели, условия предоставления и расходования субсидий;

3) порядок рассмотрения заявок на предоставление субсидий;

4) порядок перечисления субсидий, контроль, возврат и использование остатков субсидий.

4. Главным распорядителем субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) между бюджетами муниципальных районов (городских округов) является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Статья 17. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на срок до пяти лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставленными:

а) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

б) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, - в размере 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) без предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

4. Бюджетные кредиты (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета) предоставляются муниципальным районам (городским округам), которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).

5. Основания, условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, полученных бюджетами муниципальных районов (городских округов) из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), устанавливаются настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

6. Утвердить программу предоставления юридическим лицам и план возврата указанными лицами бюджетных кредитов в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

7. Основания, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, использования и возврата указанных кредитов, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов устанавливаются настоящим Законом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

8. Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются на возмездной и возвратной основе в целях закупки и доставки топлива, муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов.

9. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставленными в целях закупки и доставки топлива, муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, в размере одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

10. Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу в целях закупки и доставки топлива, муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов при следующих условиях:

1) предоставление юридическим лицом обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором;

2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия), а также неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) предварительная проверка Министерством финансов Республики Саха (Якутия) финансового состояния юридического лица, его гаранта или поручителя;

4) согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, отраженное в договоре о предоставлении бюджетного кредита;

5) указание объема бюджетного кредита и срока, на который он предоставляется, в соответствии с решением о предоставлении бюджетного кредита юридическому лицу, принимаемым Правительством Республики Саха (Якутия).

11. Порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия).

12. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам на 2021 год в размере до 5 551 782,0 тыс. рублей, в том числе:

1) ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" - в размере до 2 000 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2021 года);

2) АО "Саханефтегазсбыт" - в размере до 2 400 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2021 года);

3) АО "Якутоптторг" - в размере до 251 782 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2021 года);

4) ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" - в размере до 500 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2021 года);

5) АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии" - в размере до 400 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2021 года).

Статья 18. Реструктуризация денежных обязательств перед Республикой Саха (Якутия) и иные способы урегулирования задолженности по ним

1. Установить, что денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Республикой Саха (Якутия) могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанное на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей (далее - реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед Республикой Саха (Якутия);

2) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения;

3) иные способы, предусмотренные бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Правила (основание, условие и порядок) проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Республикой Саха (Якутия) устанавливаются Правительством Республики Саха (Якутия).

3. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) вправе принимать решения о заключении мировых соглашений в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), по задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) следующими способами:

1) отсрочка исполнения денежных обязательств (задолженности по денежному обязательству) на срок до двух лет;

2) рассрочка исполнения денежных обязательств (задолженности по денежному обязательству) на срок до пяти лет.

Статья 19. Государственные внутренние заимствования Республики Саха (Якутия)

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Установить, что расходы по обслуживанию и погашению долговых обязательств Республики Саха (Якутия) не подлежат сокращению.

3. Установить предельный объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) на 2020 год в сумме 3 246 454 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 441 560 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 445 665 тыс. рублей.

Статья 20. Государственный внутренний долг Республики Саха (Якутия), предоставление государственных гарантий Республики Саха (Якутия)

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Саха (Якутия):

1) на 1 января 2022 года в сумме 52 334 838 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на 1 января 2022 года в сумме 11 108 402 тыс. рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 51 777 857 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на 1 января 2023 года в сумме 9 552 921 тыс. рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 53 529 235 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на 1 января 2024 года в сумме 10 304 299 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Республики Саха (Якутия):

1) на 2021 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на 2022 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

3) на 2023 год согласно приложению 26 к настоящему Закону.

3. Предусмотреть бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных государственных гарантий Республики Саха (Якутия) по возможным гарантийным случаям:

1) за счет источников финансирования дефицита государственного бюджета на 2021 год в сумме 1 123 742 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 081 859 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 390 176 тыс. рублей;

2) за счет расходов государственного бюджета на 2021 год в сумме 2 689 977 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 982 688 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 097 331 тыс. рублей.

Статья 21. Источники внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

2. Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия) осуществляется в установленном порядке в 2021 году на сумму до 1 500 тыс. рублей, в 2022 году на сумму до 1 500 тыс. рублей, в 2023 году на сумму до 1 500 тыс. рублей.

Статья 22. Завершение текущего финансового года

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







