За сутки в России подтверждено 15 982 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 5376
- 2. Санкт-Петербург 686
- 3. Московская область 466
- 4. Нижегородская область 292
- 5. Ростовская область 289
- 6. Свердловская область 249
- 7. Воронежская область 237
- 8. Архангельская область 228
- 9. Красноярский край 218
- 10. Ханты-Мансийский АО 199
- 11. Забайкальский край 197
- 12. Алтайский край 185
- 13. Иркутская область 181
- 14. Ульяновская область 180
- 15. Кемеровская область 179
- 16. Волгоградская область 176
- 17. Томская область 175
- 18. Ямало-Ненецкий АО 173
- 19. Мурманская область 171
- 20. Омская область 171
- 21. Ставропольский край 170
- 22. Оренбургская область 169
- 23. Республика Крым 169
- 24. Республика Коми 166
- 25. Саратовская область 163
- 26. Пензенская область 160
- 27. Новосибирская область 157
- 28. Тюменская область 142
- 29. Хабаровский край 142
- 30. Самарская область 141
- 31. Республика Бурятия 139
- 32. Республика Алтай 133
- 33. Республика Саха (Якутия) 132
- 34. Пермский край 127
- 35. Орловская область 124
- 36. Брянская область 123
- 37. Приморский край 115
- 38. Тверская область 110
- 39. Удмуртская Республика 110
- 40. Кировская область 107
- 41. Ярославская область 104
- 42. Краснодарский край 102
- 43. Челябинская область 102
- 44. Калужская область 101
- 45. Ленинградская область 101
- 46. Костромская область 99
- 47. Ивановская область 97
- 48. Курская область 96
- 49. Белгородская область 95
- 50. Псковская область 89
- 51. Рязанская область 87
- 52. Республика Калмыкия 87
- 53. Республика Дагестан 86
- 54. Карачаево-Черкесская Республика 85
- 55. Кабардино-Балкарская Республика 84
- 56. Вологодская область 83
- 57. Республика Хакасия 83
- 58. Владимирская область 82
- 59. Республика Карелия 81
- 60. Калининградская область 80
- 61. Сахалинская область 78
- 62. Астраханская область 77
- 63. Тульская область 75
- 64. Курганская область 75
- 65. Тамбовская область 72
- 66. Липецкая область 71
- 67. Новгородская область 68
- 68. Республика Башкортостан 68
- 69. Смоленская область 67
- 70. Республика Мордовия 64
- 71. Амурская область 63
- 72. Республика Адыгея 61
- 73. Республика Тыва 58
- 74. Республика Ингушетия 53
- 75. Республика Марий Эл 52
- 76. г. Севастополь 51
- 77. Камчатский край 50
- 78. Чувашская Республика 49
- 79. Магаданская область 48
- 80. Республика Северная Осетия 46
- 81. Республика Татарстан 45
- 82. Еврейская АО 29
- 83. Чеченская Республика 7
- 84. Ненецкий автономный округ 4
Всего в России зарегистрировано 1 415 316 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Чеченская Республика 0,3%
- 3. Чувашская Республика 0,5%
За последние сутки подтверждено 179 летальных случаев:
- Брянская область 1
- Владимирская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 8
- Смоленская область 6
- Тульская область 2
- Москва 51
- Республика Коми 4
- Мурманская область 2
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 11
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ставропольский край 3
- Республика Татарстан 3
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 5
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 2
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Челябинская область 5
- Алтайский край 3
- Красноярский край 4
- Иркутская область 3
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 5
- Томская область 3
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 5
- Приморский край 3
За весь период по России умерло 24 366 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5328 человек:
- Белгородская область 95
- Брянская область 35
- Владимирская область 20
- Воронежская область 95
- Ивановская область 50
- Калужская область 27
- Костромская область 19
- Курская область 32
- Липецкая область 12
- Московская область 240
- Орловская область 31
- Рязанская область 19
- Смоленская область 9
- Тамбовская область 17
- Тверская область 17
- Тульская область 32
- Ярославская область 10
- Москва 1767
- Республика Карелия 17
- Республика Коми 12
- Архангельская область 27
- Вологодская область 20
- Ленинградская область 24
- Мурманская область 99
- Новгородская область 9
- Санкт-Петербург 340
- Республика Адыгея 41
- Республика Калмыкия 38
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 16
- Астраханская область 19
- Волгоградская область 67
- Ростовская область 34
- Севастополь 20
- Республика Дагестан 100
- Кабардино-Балкарская Республика 43
- Карачаево-Черкесская Республика 17
- Чеченская Республика 7
- Ставропольский край 21
- Республика Башкортостан 9
- Республика Мордовия 54
- Республика Татарстан 8
- Удмуртская Республика 97
- Пермский край 75
- Кировская область 5
- Нижегородская область 50
- Оренбургская область 79
- Пензенская область 21
- Самарская область 7
- Саратовская область 30
- Ульяновская область 14
- Курганская область 2
- Свердловская область 299
- Тюменская область 24
- Ханты-Мансийский автономный округ 77
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Челябинская область 18
- Республика Алтай 81
- Республика Тыва 27
- Республика Хакасия 21
- Алтайский край 62
- Красноярский край 104
- Иркутская область 98
- Кемеровская область 58
- Новосибирская область 48
- Омская область 34
- Томская область 26
- Республика Бурятия 67
- Республика Саха (Якутия) 27
- Забайкальский край 93
- Камчатский край 8
- Приморский край 78
- Амурская область 29
- Магаданская область 23
- Хабаровский край 38
- Сахалинская область 17
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 075 904.