За сутки в России подтверждено 15 982 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 5376

2. Санкт-Петербург 686

3. Московская область 466

4. Нижегородская область 292

5. Ростовская область 289

6. Свердловская область 249

7. Воронежская область 237

8. Архангельская область 228

9. Красноярский край 218

10. Ханты-Мансийский АО 199

11. Забайкальский край 197

12. Алтайский край 185

13. Иркутская область 181

14. Ульяновская область 180

15. Кемеровская область 179

16. Волгоградская область 176

17. Томская область 175

18. Ямало-Ненецкий АО 173

19. Мурманская область 171

20. Омская область 171

21. Ставропольский край 170

22. Оренбургская область 169

23. Республика Крым 169

24. Республика Коми 166

25. Саратовская область 163

26. Пензенская область 160

27. Новосибирская область 157

28. Тюменская область 142

29. Хабаровский край 142

30. Самарская область 141

31. Республика Бурятия 139

32. Республика Алтай 133

33. Республика Саха (Якутия) 132

34. Пермский край 127

35. Орловская область 124

36. Брянская область 123

37. Приморский край 115

38. Тверская область 110

39. Удмуртская Республика 110

40. Кировская область 107

41. Ярославская область 104

42. Краснодарский край 102

43. Челябинская область 102

44. Калужская область 101

45. Ленинградская область 101

46. Костромская область 99

47. Ивановская область 97

48. Курская область 96

49. Белгородская область 95

50. Псковская область 89

51. Рязанская область 87

52. Республика Калмыкия 87

53. Республика Дагестан 86

54. Карачаево-Черкесская Республика 85

55. Кабардино-Балкарская Республика 84

56. Вологодская область 83

57. Республика Хакасия 83

58. Владимирская область 82

59. Республика Карелия 81

60. Калининградская область 80

61. Сахалинская область 78

62. Астраханская область 77

63. Тульская область 75

64. Курганская область 75

65. Тамбовская область 72

66. Липецкая область 71

67. Новгородская область 68

68. Республика Башкортостан 68

69. Смоленская область 67

70. Республика Мордовия 64

71. Амурская область 63

72. Республика Адыгея 61

73. Республика Тыва 58

74. Республика Ингушетия 53

75. Республика Марий Эл 52

76. г. Севастополь 51

77. Камчатский край 50

78. Чувашская Республика 49

79. Магаданская область 48

80. Республика Северная Осетия 46

81. Республика Татарстан 45

82. Еврейская АО 29

83. Чеченская Республика 7

84. Ненецкий автономный округ 4 Всего в России зарегистрировано 1 415 316 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,3%

3. Чувашская Республика 0,5% За последние сутки подтверждено 179 летальных случаев: Брянская область 1

Владимирская область 1

Липецкая область 1

Московская область 8

Смоленская область 6

Тульская область 2

Москва 51

Республика Коми 4

Мурманская область 2

Республика Крым 3

Краснодарский край 5

Астраханская область 2

Волгоградская область 3

Ростовская область 11

Севастополь 3

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 3

Ставропольский край 3

Республика Татарстан 3

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 5

Пензенская область 3

Самарская область 4

Саратовская область 2

Ульяновская область 2

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Челябинская область 5

Алтайский край 3

Красноярский край 4

Иркутская область 3

Кемеровская область 4

Новосибирская область 5

Томская область 3

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 5

Приморский край 3 За весь период по России умерло 24 366 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5328 человек: Белгородская область 95

Брянская область 35

Владимирская область 20

Воронежская область 95

Ивановская область 50

Калужская область 27

Костромская область 19

Курская область 32

Липецкая область 12

Московская область 240

Орловская область 31

Рязанская область 19

Смоленская область 9

Тамбовская область 17

Тверская область 17

Тульская область 32

Ярославская область 10

Москва 1767

Республика Карелия 17

Республика Коми 12

Архангельская область 27

Вологодская область 20

Ленинградская область 24

Мурманская область 99

Новгородская область 9

Санкт-Петербург 340

Республика Адыгея 41

Республика Калмыкия 38

Республика Крым 3

Краснодарский край 16

Астраханская область 19

Волгоградская область 67

Ростовская область 34

Севастополь 20

Республика Дагестан 100

Кабардино-Балкарская Республика 43

Карачаево-Черкесская Республика 17

Чеченская Республика 7

Ставропольский край 21

Республика Башкортостан 9

Республика Мордовия 54

Республика Татарстан 8

Удмуртская Республика 97

Пермский край 75

Кировская область 5

Нижегородская область 50

Оренбургская область 79

Пензенская область 21

Самарская область 7

Саратовская область 30

Ульяновская область 14

Курганская область 2

Свердловская область 299

Тюменская область 24

Ханты-Мансийский автономный округ 77

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Челябинская область 18

Республика Алтай 81

Республика Тыва 27

Республика Хакасия 21

Алтайский край 62

Красноярский край 104

Иркутская область 98

Кемеровская область 58

Новосибирская область 48

Омская область 34

Томская область 26

Республика Бурятия 67

Республика Саха (Якутия) 27

Забайкальский край 93

Камчатский край 8

Приморский край 78

Амурская область 29

Магаданская область 23

Хабаровский край 38

Сахалинская область 17 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 075 904.