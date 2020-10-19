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19.10.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 982 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 15 982 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 5376
  • 2. Санкт-Петербург 686
  • 3. Московская область 466
  • 4. Нижегородская область 292
  • 5. Ростовская область 289
  • 6. Свердловская область 249
  • 7. Воронежская область 237
  • 8. Архангельская область 228
  • 9. Красноярский край 218
  • 10. Ханты-Мансийский АО 199
  • 11. Забайкальский край 197
  • 12. Алтайский край 185
  • 13. Иркутская область 181
  • 14. Ульяновская область 180
  • 15. Кемеровская область 179
  • 16. Волгоградская область 176
  • 17. Томская область 175
  • 18. Ямало-Ненецкий АО 173
  • 19. Мурманская область 171
  • 20. Омская область 171
  • 21. Ставропольский край 170
  • 22. Оренбургская область 169
  • 23. Республика Крым 169
  • 24. Республика Коми 166
  • 25. Саратовская область 163
  • 26. Пензенская область 160
  • 27. Новосибирская область 157
  • 28. Тюменская область 142
  • 29. Хабаровский край 142
  • 30. Самарская область 141
  • 31. Республика Бурятия 139
  • 32. Республика Алтай 133
  • 33. Республика Саха (Якутия) 132
  • 34. Пермский край 127
  • 35. Орловская область 124
  • 36. Брянская область 123
  • 37. Приморский край 115
  • 38. Тверская область 110
  • 39. Удмуртская Республика 110
  • 40. Кировская область 107
  • 41. Ярославская область 104
  • 42. Краснодарский край 102
  • 43. Челябинская область 102
  • 44. Калужская область 101
  • 45. Ленинградская область 101
  • 46. Костромская область 99
  • 47. Ивановская область 97
  • 48. Курская область 96
  • 49. Белгородская область 95
  • 50. Псковская область 89
  • 51. Рязанская область 87
  • 52. Республика Калмыкия 87
  • 53. Республика Дагестан 86
  • 54. Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 55. Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 56. Вологодская область 83
  • 57. Республика Хакасия 83
  • 58. Владимирская область 82
  • 59. Республика Карелия 81
  • 60. Калининградская область 80
  • 61. Сахалинская область 78
  • 62. Астраханская область 77
  • 63. Тульская область 75
  • 64. Курганская область 75
  • 65. Тамбовская область 72
  • 66. Липецкая область 71
  • 67. Новгородская область 68
  • 68. Республика Башкортостан 68
  • 69. Смоленская область 67
  • 70. Республика Мордовия 64
  • 71. Амурская область 63
  • 72. Республика Адыгея 61
  • 73. Республика Тыва 58
  • 74. Республика Ингушетия 53
  • 75. Республика Марий Эл 52
  • 76. г. Севастополь 51
  • 77. Камчатский край 50
  • 78. Чувашская Республика 49
  • 79. Магаданская область 48
  • 80. Республика Северная Осетия 46
  • 81. Республика Татарстан 45
  • 82. Еврейская АО 29
  • 83. Чеченская Республика 7
  • 84. Ненецкий автономный округ 4

Всего в России зарегистрировано 1 415 316 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Чеченская Республика 0,3%
  • 3. Чувашская Республика 0,5%
За последние сутки подтверждено 179 летальных случаев:
  • Брянская область 1
  • Владимирская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 8
  • Смоленская область 6
  • Тульская область 2
  • Москва 51
  • Республика Коми 4
  • Мурманская область 2
  • Республика Крым 3
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 11
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Ставропольский край 3
  • Республика Татарстан 3
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 5
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 2
  • Свердловская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Челябинская область 5
  • Алтайский край 3
  • Красноярский край 4
  • Иркутская область 3
  • Кемеровская область 4
  • Новосибирская область 5
  • Томская область 3
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 3

За весь период по России умерло 24 366 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5328 человек:
  • Белгородская область 95
  • Брянская область 35
  • Владимирская область 20
  • Воронежская область 95
  • Ивановская область 50
  • Калужская область 27
  • Костромская область 19
  • Курская область 32
  • Липецкая область 12
  • Московская область 240
  • Орловская область 31
  • Рязанская область 19
  • Смоленская область 9
  • Тамбовская область 17
  • Тверская область 17
  • Тульская область 32
  • Ярославская область 10
  • Москва 1767
  • Республика Карелия 17
  • Республика Коми 12
  • Архангельская область 27
  • Вологодская область 20
  • Ленинградская область 24
  • Мурманская область 99
  • Новгородская область 9
  • Санкт-Петербург 340
  • Республика Адыгея 41
  • Республика Калмыкия 38
  • Республика Крым 3
  • Краснодарский край 16
  • Астраханская область 19
  • Волгоградская область 67
  • Ростовская область 34
  • Севастополь 20
  • Республика Дагестан 100
  • Кабардино-Балкарская Республика 43
  • Карачаево-Черкесская Республика 17
  • Чеченская Республика 7
  • Ставропольский край 21
  • Республика Башкортостан 9
  • Республика Мордовия 54
  • Республика Татарстан 8
  • Удмуртская Республика 97
  • Пермский край 75
  • Кировская область 5
  • Нижегородская область 50
  • Оренбургская область 79
  • Пензенская область 21
  • Самарская область 7
  • Саратовская область 30
  • Ульяновская область 14
  • Курганская область 2
  • Свердловская область 299
  • Тюменская область 24
  • Ханты-Мансийский автономный округ 77
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Челябинская область 18
  • Республика Алтай 81
  • Республика Тыва 27
  • Республика Хакасия 21
  • Алтайский край 62
  • Красноярский край 104
  • Иркутская область 98
  • Кемеровская область 58
  • Новосибирская область 48
  • Омская область 34
  • Томская область 26
  • Республика Бурятия 67
  • Республика Саха (Якутия) 27
  • Забайкальский край 93
  • Камчатский край 8
  • Приморский край 78
  • Амурская область 29
  • Магаданская область 23
  • Хабаровский край 38
  • Сахалинская область 17

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 075 904.

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