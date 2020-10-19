За три года страховые взносы для ИП вырастут на 12%

Установлены размеры фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей без работников на 2021-2023 годы (на свое пенсионное и медицинское страхование). Закон об этом публикует "Российская газета".

Помимо ИП, которые не выплачивают вознаграждения другим гражданам, положения закона распространяются на частных нотариусов и адвокатов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, а также на глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Размеры отчислений на обязательное пенсионное страхование для них определены на основании прогнозируемого минэкономразвития роста среднемесячной заработной платы. Так, для тех, кто в течение года заработал не более 300 тысяч рублей, они составят 32 448 рублей в 2021 году, 34 445 рублей в 2022 году и 36 723 рубля в 2023 году. Если доход превысит 300 000 рублей за год, нужно будет заплатить на свое пенсионное страхование 1% от превышения.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование утверждены на основании прогнозируемого темпа инфляции. Они не зависят от выручки и должны выплачиваться по итогам года. Их сумма определена в размере 8426 рублей в 2021 году, 8766 рублей - в 2022-м, 9119 - в 2023-м.

За три года фиксированные страховые взносы вырастут на 12%, при этом в 2021 году они установлены на уровне 2020 года (40 874 рубля). К 2023 году они составят 45 842 рубля.