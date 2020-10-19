Группа артистов из городского округа Нагчу в Тибетском автономном районе выступает с балладами и устными рассказами о приключениях царя Гесара, делая все возможное, чтобы подвиги просветленного царя-воина из Линга не были забыты.

"Эпос о царе Гесаре" укоренен в фольклоре Тибета, и местные жители передают его из поколения в поколение. Его называют "Гомеровским эпосом Востока". Считается, что это самая длинная в мире история, состоящая из 20 миллионов слов в более чем миллионе строф. Всего она занимает 120 томов.

Легенде о царе Гесаре уже тысяча лет. Царь Гесар известен тем, что побеждал зло и помогал бедным. "Эпос о царе Гесаре" преподносится зрителям в виде представления, которое совмещает в себе чтение стихов, сказание и пение. Он популярен в Тибете и тибетских сообществах в провинциях Цинхай, Сычуань и Ганьсу.

Городской округ Нагчу, находящийся на севере Тибета, занимает важное место в искусстве исполнения "Эпоса о царе Гесаре": здесь больше всего артистов, исполняющих этот эпос. Однако, по словам местных официальных лиц и исследователей, поскольку это исполнительское искусство передается из уст в уста, в наше время его сохранение стало насущной задачей.

"В Нагчу более 90 сертифицированных исполнителей "Эпоса о царе Гесаре", больше чем где-либо в Тибете", - говорит Ли Хунвэй, глава Управления культуры Нагчу.

Однако он отмечает, что многие артисты не имеют хорошего образования, а некоторые из них и вовсе неграмотны. "Они не умеют читать, но прекрасно исполняют эпос", - говорит Ли.

Чтобы сохранить это искусство, сотрудники культурных ведомств и власти Тибетского автономного района создают базу данных

Ли объясняет, что исполнительскому искусству можно научиться разными способами, не только посредством чтения. "В дополнение к чтению большинство артистов приобретают навыки, слушая выступления старших исполнителей. Самое потрясающее то, что многие артисты научились исполнять эпос загадочными способами, которые невозможно представить. Они говорят, что их научили боги или сверхъестественные существа", - говорит Ли.

Один из таких артистов - 42-летний Пхурбу. Он говорит, что начал рассказывать истории и петь баллады из "Эпоса о царе Гесаре" после того, как в 14 лет увидел странный сон.

Картина с изображением царя Гесара. Фото: Предоставлено China Daily

"Во сне я увидел себя в образе воина на коне, сражающегося в битве с огромным мечом в руке. Проснувшись, я стал рассказывать истории родителям, такие длинные, что я рассказывал их днями и ночами. Я чувствовал, что я - чья-то реинкарнация, и эти истории произошли со мной в прошлой жизни столетия назад. Позже мне сказали, что истории, которые я рассказывал, - о царе Гесаре, а мои сказы и баллады типичны для этого эпоса", - говорит Пхурбу.

В 2009 году искусство исполнения "Эпоса о царе Гесаре" было внесено в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это говорит о международном признании местного искусства Тибета и соседних регионов.

Дава Дундруп, куратор Музея культуры Нагчу изучает исполнительское искусство "Эпоса о царе Гесаре" почти тридцать лет. Его задача - установить количество артистов в сельских районах Нагчу.

"Как только мне сообщают об артисте, я немедленно еду смотреть его представление. Если он выступает профессионально, я беру его персональные данные - имя, номер удостоверения личности и помогаю выдать ему сертификат", - говорит Дава Дундруп.

"Представление должно понравиться зрителям; общая продолжительность представления должна быть более 20 часов; артист должен исполнять баллады и сказы в своей уникальной манере; в основе представления должен лежать "Эпос о царе Гесаре", - говорит Ли, перечисляя критерии, которым должен соответствовать профессиональный исполнитель.

"Основная задача сотрудников культурных ведомств - обеспечить артистов лучшей зарплатой", - говорит Ли. Он добавляет, что в то время как правительство выделяет определенные субсидии, артистов поощряют к выступлениям в туристических местах и на местных туристических фестивалях.

Чтобы лучше сохранить это искусство, сотрудники культурных ведомств и власти Тибетского автономного района создают базу данных, снимая представления на видео и создавая текстовые документы.

Артист исполняет "Эпос о царе Гесаре" в форме сказа и баллады. Фото: Цао Чжичжэн / для China Daily

Возникший на основе тибетской версии, эпос получил развитие также в фольклоре и литературах ряда других народов, продолжает развиваться и до настоящего времени.

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Чтобы способствовать сохранению и передаче исполнительского искусства "Эпоса о царе Гесаре", недавно во многих районах Тибета запустили кампанию по исследованию этого искусства. Группа экспертов и техников из Исследовательского института царя Гесара (King Gesar Research Institute) Тибетского университета, Ассоциации культурного туризма "Потала" (Potala Cultural Tourism Group) и Научного общества "Тибет Цзюэло" (Tibet Jueluo Science Co) отправились в исследовательскую поездку 8 сентября.

В числе главных пунктов назначения - городские округа Нагчу и Чамдо и округ Нгари, где исполнение "Эпоса о царе Гесаре" пользуется популярностью. Их задача - спасти хранящиеся у артистов документы об этом искусстве, особенно рукописные. Артистов, которые учились эпосу устно, снимут на видео, по которым будут созданы письменные документы.

Глава группы Тензин Норбу говорит, что создание базы данных с помощью цифровых технологий - еще одна важная задача исследовательской поездки. Она очень важна для сохранения и развития многовекового искусства.