Жителям Киргизии предложили скинуться на погашение внешнего долга

Жителям Киргизии вновь предложили скинуться на выплату внешнего долга. Кампанию по привлечению средств населения, которые предполагается направить на погашение обязательств перед иностранными кредиторами, инициировали женские гражданские организации республики.

Внешний долг Киргизии достиг 4,8 миллиарда долларов, превысив 56 процентов к объему ее ВВП. Свыше 40 процентов этой суммы республика обязана отдать Китаю. Ранее руководство страны обращалось к официальному Пекину с просьбой о реструктуризации долга. Власти Киргизии ссылались на сложности, возникшие из-за пандемии, однако урегулировать вопрос не удалось. Политический кризис, приведший к отставке президента, лишь усугубил проблему.

По словам парламентария Айнуру Алтыбаевой, возглавляющей одну из женских организаций Киргизии, сейчас инициаторы открывают специальный счет в банке с государственным участием, где и будут аккумулироваться средства на выплату долга. Параллельно ведутся переговоры с госконцерном, контролирующим в Киргизии золотодобычу. Это, как полагают активистки, необходимо, потому что есть желающие пожертвовать не только деньги, но и ювелирные украшения.

- Мы рассчитываем на широкую поддержку в обществе, - заверяет председатель Республиканского Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова. - Конечно, есть мнение, что по долгам должны платить те, кто разворовал выделенные стране деньги, но свой вклад должны внести и мы, чтобы показать сплоченность и единство. Здесь нет никакой политики.

Попытки собрать средства населения на погашение внешнего долга в горной республике предпринимались уже как минимум дважды - в 2007 и 2018 годах. Однако призывы помочь рассчитаться по обязательствам большого энтузиазма тогда не вызвали. Граждане в ответ предлагали властям усилить борьбу с должностными преступлениями и погасить долг за счет имущества коррупционеров. Схожие реплики звучат и сегодня, но теперь уже адресуются новому премьеру, пришедшему к власти благодаря обещаниям покончить со злоупотреблениями чиновников.

Новое руководство республики, в свою очередь, заверяет, что в первую очередь намерено разобраться с коррупционными схемами на таможне, организаторы которых, по данным из разных источников, нанесли республике многомиллионный ущерб. В Госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщают, что установили около сорока человек, причастных к незаконным сделкам.