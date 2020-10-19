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Рубрика: Культура

"Золотая Маска" покажет в кино "Иранскую конференцию"

Текст: Наталья Лебедева
Спектакли - номинанты и лауреаты Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" теперь можно посмотреть не только на сцене в театре, но и в кино. Трансляции будут идти в более чем 60 городах России в кинотеатрах проекта TheatreHD и в сети "КИНО ОККО".
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Этой осенью "Золотая Маска в кино" покажет два спектакля. 25 октября Театр Наций представит одну из самых громких премьер прошедшего театрального сезона и номинанта на премию - "Иранскую конференцию" по парадоксальной и острой пьесе Ивана Вырыпаева. Это спектакль-диспут, в котором режиссер Виктор Рыжаков собрал впечатляющую команду артистов - Евгения Миронова, Ингеборгу Дапкунайте, Станислава Любшина, Игоря Гордина и многих других.

Фото: Театр Наций
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А 4 ноября состоится показ постановки Юрия Бутусова "Добрый человек из Сезуана" Московского театра им. А.С. Пушкина. Эта легендарная пьеса Бертольта Брехта давно стала одним из важнейших и знаковых текстов для российского театра, однако Бутусов превратил ее в еще более мощное и страстное высказывание о природе человеческой души. За исполнение главной роли в этом спектакле актриса Александра Урсуляк получила "Золотую Маску".

Зрители европейской части России и уральского региона, благодаря совпадению или небольшой разнице часовых поясов, получат возможность смотреть спектакли столичных театров в прямом эфире. В регионах, чье время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.

Программа "Золотая Маска в кино" проходит уже в шестой раз, делая лучшие российские спектакли ведущих театров доступнее широкому кругу зрителей. Напомним, что проект "Золотая Маска в кино" в этом году открыла трансляция вечера одноактных балетов "Ингер/Браун/Прельжокаж" Московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Культура Театр Культура Кино и ТВ Фестиваль "Золотая маска" Гид-парк

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