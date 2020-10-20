Американский художник, живущий в Бразилии, рассказал, как рисовал комикс-мультфильм для "Зенита"

Все начинается с того, что внук находит в библиотеке у деда (актера и болельщика "Зенита" Сергея Мигицко) книжку с историей о том, как генерал-адмирал Сергей Семак - главный тренер "Зенита" - собирает армию. Она должна противостоять немцам, итальянцам и бельгийцам. Потому что в группе Лиги чемпионов "Зенит" сыграет с немецкой "Боруссией", итальянским "Наполи" и бельгийским "Брюгге".
Идея принадлежит креативному продюсеру "Зенита" Денису Денисову. Он же придумывал текст, который начитали сами тренеры и футболисты.
Лига чемпионов УЕФА возвращается! Поднять паруса!— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 20, 2020
🏆 @ChampionsLeague, групповой этап, 1-й тур
⚽ #ЗенитБрюгге
📍 @gazprom_arena
⌚ 19:55 (СПб)
⛅ +4° С / +17° С
🎫 https://t.co/3O5f1FWPXj
📺 @MatchTV pic.twitter.com/KT0VppLXtE
В нем - масса шуток. Например, обыгрывается тема, когда Сердар Азмун назвал половину своих одноклубников "колхозом". 37-летний Юрий Жирков назван "ветераном всех возможных войн". А Артем Дзюба сам произносит фразу, что он будто бы "убивает врагов сотнями и крадет их кошельки". Это отсыл к его спартаковскому прошлому - кто-то считает, что Дзюба украл деньги у одноклубника Владимира Быстрова.
Ветеран всех возможных войн — снова в деле! #РоссияВенгрия— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020
Откуда эта фраза: https://t.co/eiVKdiqmtY#ПоднятьПаруса pic.twitter.com/5ADYASB9IK
Рисовал комикс Райан Смоллмэн - американец, живущий в Бразилии. Но почему - он? Мы связались с ним и вот, что Райан ответил:
- Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам, знаю, что им понравилась эта кампания! Что касается меня, то креативный продюсер "Зенита" увидел некоторые мои работы в интернете, особенно обложки, которые я делал для комиксов Неймара. Он рассказал мне об идее такого видео, вдохновленного XIX веком. Мне очень понравилась эта концепция. Рад был принять в ней участие, тем более я и сам футбольный болельщик.
Смоллмэн говорит, что он учился рисовать в детстве именно с помощью комиксов: "После этой работы тем более хочу продолжать работать в том же направлении".
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O PAI TA ONLINE @neymarjr 😎 NEYMAR JR cover I did for @neymarjrcomics last year! This was for the Red Card series, a post-apocalyptic horror comic they have. Loved drawing all the spikes, survival gear and monsters. Check out @neymarjrcomics to see all the great stuff they have going on over there! -- NEYMAR JR capa que fiz pra @neymarjrcomics ano passado! Essa foi pra série Cartão Vermelho, um quadrinho de terror pós-apocalíptico que eles tem lá. Adorei desenhar todos os espetos, equipamento de sobrevivência e monstros. Dá uma olhada no @neymarjrcomics pra ver todas as paradas maneiras que tem por lá! . . . #neymar #neymarjr #psg #champions #championsleague #uefachampionsleague #uefa #njr #neymarcomics #illustration #ilustração #drawing #desenho #digitalart #comicart #coverart #comics
Райан родился в США, штат Мичиган, но с детства живет в Бразилии. Про "Зенит" знал задолго до того, как ему позвонили из клуба и сказали: "Есть идея!"
- Я видел много ярких моментов в исполнении "Зенита", особенно когда там играл бразильский нападающий Халк. А благодаря этому проекту узнал больше о команде и культуре болельщиков. Например, за Дзюбой я следил еще во время чемпионата мира 2018 года. И этого парня просто невозможно игнорировать!
Переносимся во времена, когда Петербург был столицей Российской Империи, честь государства отстаивали в морских сражениях, а мужчины носили потрясающие костюмы!— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020
Подробнее: https://t.co/wvfDTmn06B pic.twitter.com/yckfwCYcuz
Креативного продюсера "Зенита" Дениса Денисова Смоллмэн называет "творческим гением" проекта:
- Но меня определенно вдохновляла и богатая история Санкт-Петербурга. Правда, сам я никогда не бывал не то что на игре "Зенита" - ни разу не посещал Россию! И знаете, после этого проекта обязательно это сделаю!
Матч "Зенит" - "Брюгге" начнется сегодня в 19.55 (мск). Игру в прямом эфире покажет канал "Матч ТВ".