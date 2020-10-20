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20.10.2020 16:00
Рубрика: Спорт

"Дзюбу невозможно игнорировать!"

Американский художник, живущий в Бразилии, рассказал, как рисовал комикс-мультфильм для "Зенита"
Текст: Артем Локалов
За несколько дней до первой игры в Лиге чемпионов нового сезона "Зенит" представил главную часть своего промо к старту в этом турнире - видео-комикс "Поднять паруса".
Артем Дзюба в комикс-мультфильме про "Зенит". Фото: YouTube.com/Zenit Football Club Артем Дзюба в комикс-мультфильме про "Зенит". Фото: YouTube.com/Zenit Football Club
Артем Дзюба в комикс-мультфильме про "Зенит". Фото: YouTube.com/Zenit Football Club

Все начинается с того, что внук находит в библиотеке у деда (актера и болельщика "Зенита" Сергея Мигицко) книжку с историей о том, как генерал-адмирал Сергей Семак - главный тренер "Зенита" - собирает армию. Она должна противостоять немцам, итальянцам и бельгийцам. Потому что в группе Лиги чемпионов "Зенит" сыграет с немецкой "Боруссией", итальянским "Наполи" и бельгийским "Брюгге".

Идея принадлежит креативному продюсеру "Зенита" Денису Денисову. Он же придумывал текст, который начитали сами тренеры и футболисты.

В нем - масса шуток. Например, обыгрывается тема, когда Сердар Азмун назвал половину своих одноклубников "колхозом". 37-летний Юрий Жирков назван "ветераном всех возможных войн". А Артем Дзюба сам произносит фразу, что он будто бы "убивает врагов сотнями и крадет их кошельки". Это отсыл к его спартаковскому прошлому - кто-то считает, что Дзюба украл деньги у одноклубника Владимира Быстрова.

Рисовал комикс Райан Смоллмэн - американец, живущий в Бразилии. Но почему - он? Мы связались с ним и вот, что Райан ответил:

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
"Зенит" и "Краснодар" стартуют в Лиге чемпионов

- Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам, знаю, что им понравилась эта кампания! Что касается меня, то креативный продюсер "Зенита" увидел некоторые мои работы в интернете, особенно обложки, которые я делал для комиксов Неймара. Он рассказал мне об идее такого видео, вдохновленного XIX веком. Мне очень понравилась эта концепция. Рад был принять в ней участие, тем более я и сам футбольный болельщик.

Смоллмэн говорит, что он учился рисовать в детстве именно с помощью комиксов: "После этой работы тем более хочу продолжать работать в том же направлении".

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O PAI TA ONLINE @neymarjr 😎 NEYMAR JR cover I did for @neymarjrcomics last year! This was for the Red Card series, a post-apocalyptic horror comic they have. Loved drawing all the spikes, survival gear and monsters. Check out @neymarjrcomics to see all the great stuff they have going on over there! -- NEYMAR JR capa que fiz pra @neymarjrcomics ano passado! Essa foi pra série Cartão Vermelho, um quadrinho de terror pós-apocalíptico que eles tem lá. Adorei desenhar todos os espetos, equipamento de sobrevivência e monstros. Dá uma olhada no @neymarjrcomics pra ver todas as paradas maneiras que tem por lá! . . . #neymar #neymarjr #psg #champions #championsleague #uefachampionsleague #uefa #njr #neymarcomics #illustration #ilustração #drawing #desenho #digitalart #comicart #coverart #comics

Публикация от Ryan Smallman (@ryansmallman)

Райан родился в США, штат Мичиган, но с детства живет в Бразилии. Про "Зенит" знал задолго до того, как ему позвонили из клуба и сказали: "Есть идея!"

- Я видел много ярких моментов в исполнении "Зенита", особенно когда там играл бразильский нападающий Халк. А благодаря этому проекту узнал больше о команде и культуре болельщиков. Например, за Дзюбой я следил еще во время чемпионата мира 2018 года. И этого парня просто невозможно игнорировать!

Креативного продюсера "Зенита" Дениса Денисова Смоллмэн называет "творческим гением" проекта:

- Но меня определенно вдохновляла и богатая история Санкт-Петербурга. Правда, сам я никогда не бывал не то что на игре "Зенита" - ни разу не посещал Россию! И знаете, после этого проекта обязательно это сделаю!

Матч "Зенит" - "Брюгге" начнется сегодня в 19.55 (мск). Игру в прямом эфире покажет канал "Матч ТВ".

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