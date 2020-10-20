Анонсирована новая сюжетная кампания "За гранью Света" для Destiny 2

Студия Bungie выпустила анонсирующий трейлер новой сюжетной кампании "За гранью Света" для игры Destiny 2.

В дополнении стражей ждет новый пункт назначения - Европа, ледяной спутник Юпитера.

Противостоять предстоит злодейке по имени Эрамис - предводительнице падших, получившей титул келла Тьмы. Появление новой угрозы возвестило приход таинственной силы - Стазиса.

Выход дополнения "За гранью Света" запланирован на 10 ноября, уже доступен предзаказ. Стоимость для ПК в Steam составляет 1399 рублей, 2899 рублей для PlayStation 4 и 39.99 доллара - для Xbox One.