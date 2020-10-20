В среду в Европе состоятся очередные матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Одним из центральных событий станет противостояние действующего обладателя трофея "Баварии" и мадридского "Атлетико".

Лидер "Баварии" Роберт Левандовски находится в отличной форме: в шести играх на старте сезона он забил семь мячей. Фото: EPA

Предугадать однозначного фаворита в этой игре не так уж и просто. Хотя, казалось бы: мюнхенцы совсем недавно разгромили "Барселону" 8:2, завоевали Лигу чемпионов, стали победителями Бундеслиги. С другой стороны, команда Ханс-Дитер Флика с трудом одолела "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА (2:1), "Боруссию" - за Суперкубок Германии (3:2), а в национальном первенстве она после четырех туров занимает второе место вслед за "Лейпцигом".

В отличие от "Атлетико", не знающего поражений со старта сезона, "Бавария" уже успела проиграть, еще и с крупным счетом: 1:4 от "Хоффенхайма". Понятно, что определенное преимущество у мюнхенцев в этом поединке есть. Все же немцы играют на своем поле, хоть и без зрителей. Лидеры все остались, да и травм нет. Но мадридский клуб в любом состоянии крепкий орешек.

С ходу адаптировался к стилю "Атлетико" звездный новичок команды Луис Суарес. В дебютном матче за "матрасников" против "Гранады" уругваец оформил дубль, а на выходных забил победный мяч в выездной встрече с "Сельтой". К тому же Суарес забил за сборную, став лучшим бомбардиром южноамериканских национальных команд в официальных матчах, обойдя Лионеля Месси и Роналдо. Так что сдержать его защитникам "Баварии" будет очень непросто.

Однако мюнхенцы уверены в себе. Хотя тот же Томас Мюллер подчеркнул: как на победителя Лиги чемпионов на "Баварию" будет оказываться дополнительное давление.

- Интересная группа. Я никогда не играл против двух из этих команд - "Локомотива" и "Ред Булла". Как действующие обладатели Лиги чемпионов, мы незамедлительно попадем под давление, начиная с групповой стадии. Но я рад выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи, - отметил Мюллер.

К слову, зимой этого года были разговоры, что "Баварию" возглавит Диего Симеоне. Но аргентинец предпочел остаться в "Атлетико".

Зимой "Баварию" мог возглавить Диего Симеоне, но аргентинец решил остаться в "Атлетико"

В другом матче группы "А" московский "Локомотив" встретится в Австрии с "Зальцбургом". Ранее пути этих клубов в еврокубках не пересекались.

"Красно-зеленые" третий сезон подряд сыграют в основной сетке Лиги чемпионов. В двух предыдущих случаях "железнодорожники" стали четвертыми в группе и оставались без еврокубковой весны. Если откровенно, бороться с "Баварией" и "Атлетико" в борьбе за первые два места будет проблематично. А вот обойти "Зальцбург" в битве за попадание в плей-офф Лиги Европы вполне возможно. Хоть и сложно.

Австрийцы оставили очень приятное впечатление в прошлом сезоне. Попав в группу к "Ливерпулю", "Наполи" и "Генку", "Зальцбург" занял третье место и здорово проявил себя, в частности, в играх с англичанами и итальянцами. Громко заявил о себе тогда Эрлинг Холанд. Собственно, во многом благодаря результативности в группе Лиги чемпионов норвежец привлек внимание ведущих европейских клубов - "Манчестер Юнайтед", "Интера", "Боруссии". В итоге Холанд выбрал дортмундцев.

После не очень успешного старта сезона "Локомотив" потихоньку оживает. Победив в последних четырех играх, команда Марко Николича поднялась на четвертое место и отстает от лидирующих "Зенита" и "Спартака" всего на три очка.

По словам новичка "Локомотива" Зе Луиша, команда никого не боится и готова биться даже с "Баварией" и "Атлетико". "Неважно, кто против нас на поле - будь то "Реал", "Барселона" или "Бавария". Можно играть с любой командой, - приводит слова Зе Луиша официальный сайт московского клуба.

В рамках Лиги чемпионов в среду пройдут также следующие матчи: "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина), "Интер" (Италия) - "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Олимпиакос" (Греция) - "Марсель" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия) - "Порту" (Португалия), "Мидтьюлланн" (Дания) - "Аталанта" (Италия) и "Аякс" (Нидерланды) - "Ливерпуль" (Англия).

Где будем смотреть

21 октября, среда, "Матч ТВ"

19.55 "Зальцбург" - "Локомотив". Прямая трансляция.

21.55 "Бавария" - "Атлетико". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

19.50 "Реал" - "Шахтер". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

21.50 "Аякс" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.50 "Манчестер Сити" - "Порту". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.50 "Мидтьюлланн" - "Аталанта". Прямая трансляция.