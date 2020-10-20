Бомбардировщики Ту-95 во время полета сопровождали истребители F-22

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей. На отдельных участках полета их сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Как рассказали в Минобороны РФ, продолжительность полета российских "стратегов" составила около 12 часов.

На отдельных этапах маршрута российские ТУ-95 сопровождали истребители Су-35С ВКС России, МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-22 ВВС США.

Самолеты Дальней авиации ВКС России регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами.