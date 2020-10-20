Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 315-Ф3 "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2019 год"

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2019 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 770 618 528,7 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 42 848 344,2 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 978 872,9 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно использованных в 2018 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 278,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 738 103 972,9 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 39 831 113,0 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 863 484,9 тыс. рублей.

2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2019 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 582 249 857,1 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 135 055 624,5 тыс. рублей.

3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2019 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 583 775 768,2 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 100 633 606,8 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году, в сумме 638 003 917,2 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем профицита бюджета Фонда в сумме 32 514 555,8 тыс. рублей, из них дефицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 1 525 911,1 тыс. рублей и профицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 34 422 017,7 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2019 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

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