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20 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 315-Ф3 "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2019 год"

Дата подписания 15 октября 2020 г.
Опубликован 20 октября 2020 г.

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2019 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 770 618 528,7 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 42 848 344,2 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 978 872,9 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно использованных в 2018 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 278,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 738 103 972,9 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 39 831 113,0 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 863 484,9 тыс. рублей.

2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2019 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 582 249 857,1 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 135 055 624,5 тыс. рублей.

3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2019 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 583 775 768,2 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 100 633 606,8 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году, в сумме 638 003 917,2 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем профицита бюджета Фонда в сумме 32 514 555,8 тыс. рублей, из них дефицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 1 525 911,1 тыс. рублей и профицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 34 422 017,7 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2019 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru