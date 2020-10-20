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20 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 317-Ф3 "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год"

Дата подписания 15 октября 2020 г.
Опубликован 20 октября 2020 г.

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2019 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 2 123 987 879,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 78 981 778,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 2 186 737 787,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные федеральному бюджету в сумме 6 240 000,0 тыс. рублей и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 13 978 872,9 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 62 749 907,6 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2019 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;

4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направленных в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru