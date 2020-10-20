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20 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 316-Ф3 "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2019 год"

Дата подписания 15 октября 2020 г.
Опубликован 20 октября 2020 г.

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) за 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 780 997 005,2 тыс. рублей, из них 8 720 193 222,5 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 3 308 710 623,1 тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 322 817,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 627 131 752,7 тыс. рублей, из них 8 564 312 635,6 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 153 865 252,5 тыс. рублей, сложившегося исходя из профицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 155 880 586,9 тыс. рублей и дефицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 2 015 334,4 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru