Бывшие в употреблении танки Leclerc передали Иордании

Иордания стала третьим государством в мире, начавшим эксплуатировать танки Leclerc.

Недавно стало известно, что сухопутные войска королевства получили на безвозмездной основе 70 таких боевых машин, которые до этого находились в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Сети появились фотографии этой боевой техники, она уже приняла участие в тактических учениях. За сражением с условным противником, проводившемся на полигоне в Восточном военном округе, наблюдал король Иордании Абдулла II.

В 90-е годы ОАЭ закупили во Франции 388 таких танков, а также около полусотни выполненных на их базе бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Подразделения, вооруженные Leclerc, принимали участие в боевых действиях в Йемене. В этой горячей точке применялись версии, имеющие дополнительную защиту в виде "реактивной брони" и решетчатых экранов. Как сообщалось, танки показали себя в целом достаточно хорошо, понеся незначительные потери от реактивных гранат РПГ, управляемых ракет и фугасов.

Неудивительно, что иорданские военные с таким энтузиазмом приняли возможность получения столь современной техники.

Дело в том, что в войсках сейчас находятся устаревшие образцы, вроде Al-Hussein (так здесь назвали бывшие английские Challenger 1) и Phoenix -модернизированные М60.

Также на складском хранении находятся несколько сотен более ранних версий американских "шестидесятых", модификации Centurion и Chieftain.