Бывшие в употреблении танки Leclerc передали Иордании

الظهور الأول لدبابات AMX-56 Leclerc فرنسية 🇫🇷 الصنع و التي تم إهدائها للأردن 🇯🇴 من الإمارات 🇦🇪 في تمرين (قلعة صلاح الدين)



First appearance of the French-made 🇫🇷 AMX-56 Leclerc tanks that were donated to Jordan 🇯🇴 from the UAE 🇦🇪 in an exercise (Salah al-Din Citadel) pic.twitter.com/jzkYnEJFad