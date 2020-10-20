ЦБ предлагает обязать банки отвечать на жалобы в СМС и мессенджерах

Банк России готовит законопроект, по которому финансовые организации будут обязаны рассматривать жалобы и обращения клиентов по существу, отвечать людям в определенный срок (для госорганов он составляет 30 дней) и нести ответственность за отказ от рассмотрения.

"Срок (рассмотрения обращений банками) как раз сейчас обсуждается, - рассказал в интервью "РГ" руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовой доступности Банка России Михаил Мамута. - Мы предлагаем, чтобы, помимо обычной письменной формы, использовались все те удобные способы коммуникации, которые уже давно стали всем привычны - личные кабинеты, смс, мессенджеры. Мы, например, давно принимаем обращения в интернет-приемной, там можно прикрепить документы, в том числе аудио и видео, чтобы нам было легче разобраться в вашей проблеме".

Михаил Мамута подчеркнул, что добросовестные участники рынка и так рассматривают обращения клиентов, но есть и такие, кто вообще не отвечает на жалобы потребителей. "Мы хотим создать общую модель, чтобы человек знал - в какой бы банк или другую финансовую организацию он ни пришел, его права на справедливое рассмотрение жалобы защищены законом, - сказал он. - То есть любой банк, профучастник финансового рынка или иная финансовая организация, куда бы человек ни обратился, должна будет рассмотреть его обращение и дать содержательный ответ. Если человек остался ответом не удовлетворен, он может пожаловаться нам, чтобы было проведено независимое надзорное разбирательство и принято справедливое решение. Это, кстати, никак не отменяет права потребителя пожаловаться сразу в Банк России. Тогда рассмотрение его обращения будет сразу проходить под нашим контролем".

Банк России будет отслеживать качество ответов, которые финансовая организация направляет потребителям, оценивать, насколько она соблюдает предусмотренные законом обязанности. "Если мы найдем здесь нарушения, у нас будет право применить меры ответственности", - сказал Михаил Мамута.

Полностью интервью с руководителем Службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовой доступности Банка России Михаилом Мамутой читайте в ближайшем номере "РГ - Неделя"