Цены на подсолнечное масло обновили рекорд роста

Новости

Названа дата выхода новых эпизодов сериала "Эйфория" 10:42
Минпросвещения: На карантин по COVID-19 закрыты 126 школ 10:34
Кафе и ресторанам Москвы рекомендовано из-за ветра закрыть летние веранды 10:11
Чемпион мира по ММА Малыхин провел три дня в реанимации из-за коронавируса 10:09
СМИ: Число клубов в групповом раунде Лиги чемпионов увеличится до 36 10:08
Беспилотник для экипировки "солдата будущего" разработали в России 09:59
В российских вузах может уменьшиться число студентов из СНГ и Китая 09:56
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2" 09:48
Отменен французский этап серии Гран-при ИСУ по фигурному катанию 09:48
В Москве усилят контроль за вывозом мусора 09:33
В Киргизии оправдали и.о. президента Жапарова по делу о захвате власти 09:30
Еще 1960 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам 09:23
Ирландцам запретили отходить от дома дальше чем на 5 км из-за COVID-19 09:05
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре 08:13
В Сингапуре создали новый тест для определения коронавируса по дыханию 08:05
Италия станет страной-партнером выставки "Иннопром" в 2021 году 07:36
Бразилия и США договорились об упрощении процедур торговли и борьбе с коррупцией 07:34
Исследование: Большинство россиян довольны своей физической формой 07:33
В Москве ожидаются дожди, погодная гипоксия и магнитные бури 07:25
Полиция Австралии изучит обстоятельства правительственной сделки по земле 06:49
Трамп: США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня 06:37
В Китае четыре горняка погибли при взрыве на шахте 06:07
Эксперт подсказал способы отключить слежку по смартфону 05:49
Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерских атаках 05:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
20.10.2020 09:22
Рубрика: Экономика

Цены на подсолнечное масло обновили рекорд роста

Текст: Светлана Ментюкова
Закупочная цена сырого подсолнечного масла в России за неделю поднялась на 6,6% - до 74,175 тысячи рублей за тонну на условиях вывоза франкоэлеватор (EXW, самовывоз покупателем). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на сообщение аналитического агентства "Совэкон".
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

"На прошлой неделе цены на сырое подсолнечное масло резко выросли. Средние котировки укрепились на 6,6% до нового рекордного уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС)", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что стоимость подсолнечного масла обновила предыдущий рекорд, поставленный неделей ранее, когда его стоимость достигла 71 тысячи рублей за тонну.

Фото: iStock
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт

В сообщении уточняется, что резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло произошел на прошлой неделе, а вместе с тем и быстрый рост экспортных котировок. Подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до $960 за тонну на условиях поставки FOB. "Это произошло после активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, на этом фоне многие производители сырого масла во второй половине недели начали активно поднимать цены, которые в итоге выросли на сумму от 2 тысяч до 4 тысяч рублей на тонну продукции.

Семена подсолнечника, в свою очередь, подорожали на 4,66%, до 30,875 тысячи рублей за тонну (без учета НДС).

Как сообщалось ранее, сырое подсолнечное масло в РФ дорожает с конца лета, на фоне низкого урожая, случившегося из-за засухи. Россия - второй в мире по объемам экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных поставщиков.

Аналитический центр в начале октября повысил прогноз сбора подсолнечника в России на 0,4 миллиона тонн - до 12,2 миллиона тонн. Сбор подсолнечника в стране в прошлом сельскохозяйственном сезоне составил 15,4 миллиона тонн.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерских атаках
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2"
Иммунолог рассказал о способах укрепления иммунитета в период пандемии
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре
Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе
Как бизнесу пережить коронакризис