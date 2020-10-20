Цены на подсолнечное масло обновили рекорд роста

"На прошлой неделе цены на сырое подсолнечное масло резко выросли. Средние котировки укрепились на 6,6% до нового рекордного уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС)", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что стоимость подсолнечного масла обновила предыдущий рекорд, поставленный неделей ранее, когда его стоимость достигла 71 тысячи рублей за тонну.
В сообщении уточняется, что резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло произошел на прошлой неделе, а вместе с тем и быстрый рост экспортных котировок. Подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до $960 за тонну на условиях поставки FOB. "Это произошло после активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, на этом фоне многие производители сырого масла во второй половине недели начали активно поднимать цены, которые в итоге выросли на сумму от 2 тысяч до 4 тысяч рублей на тонну продукции.
Семена подсолнечника, в свою очередь, подорожали на 4,66%, до 30,875 тысячи рублей за тонну (без учета НДС).
Как сообщалось ранее, сырое подсолнечное масло в РФ дорожает с конца лета, на фоне низкого урожая, случившегося из-за засухи. Россия - второй в мире по объемам экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных поставщиков.
Аналитический центр в начале октября повысил прогноз сбора подсолнечника в России на 0,4 миллиона тонн - до 12,2 миллиона тонн. Сбор подсолнечника в стране в прошлом сельскохозяйственном сезоне составил 15,4 миллиона тонн.