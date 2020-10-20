Цены на подсолнечное масло обновили рекорд роста

Закупочная цена сырого подсолнечного масла в России за неделю поднялась на 6,6% - до 74,175 тысячи рублей за тонну на условиях вывоза франкоэлеватор (EXW, самовывоз покупателем). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на сообщение аналитического агентства "Совэкон".

"На прошлой неделе цены на сырое подсолнечное масло резко выросли. Средние котировки укрепились на 6,6% до нового рекордного уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС)", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что стоимость подсолнечного масла обновила предыдущий рекорд, поставленный неделей ранее, когда его стоимость достигла 71 тысячи рублей за тонну.

В сообщении уточняется, что резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло произошел на прошлой неделе, а вместе с тем и быстрый рост экспортных котировок. Подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до $960 за тонну на условиях поставки FOB. "Это произошло после активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, на этом фоне многие производители сырого масла во второй половине недели начали активно поднимать цены, которые в итоге выросли на сумму от 2 тысяч до 4 тысяч рублей на тонну продукции.

Семена подсолнечника, в свою очередь, подорожали на 4,66%, до 30,875 тысячи рублей за тонну (без учета НДС).

Как сообщалось ранее, сырое подсолнечное масло в РФ дорожает с конца лета, на фоне низкого урожая, случившегося из-за засухи. Россия - второй в мире по объемам экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных поставщиков.

Аналитический центр в начале октября повысил прогноз сбора подсолнечника в России на 0,4 миллиона тонн - до 12,2 миллиона тонн. Сбор подсолнечника в стране в прошлом сельскохозяйственном сезоне составил 15,4 миллиона тонн.