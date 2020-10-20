Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 29; 2006, N 1, ст. 12; N 31, ст. 3436; 2009, N 52, ст. 6450; 2012, N 49, ст. 6750; 2014, N 30, ст. 4222; 2015, N 18, ст. 2615) следующие изменения:

1) в статье 33331:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 33331. Размеры государственной пошлины за совершение действий федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, за использованием и обращением драгоценных камней";

б) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. За совершение действий федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, за использованием и обращением драгоценных камней, государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных Правительством Российской Федерации в следующих пределах (в зависимости от видов осуществляемых действий):";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) за выполняемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, за использованием и обращением драгоценных камней, для музеев экспертизу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также вставок из различных материалов в изделиях - до 100 рублей за одну единицу;";

2) наименование статьи 33332 изложить в следующей редакции:

"Статья 33332. Особенности уплаты государственной пошлины за совершение действий федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, за использованием и обращением драгоценных камней".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин