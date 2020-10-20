Чемпион мира по ММА Малыхин провел три дня в реанимации из-за коронавируса

У чемпиона мира по ММА россиянина Анатолия Малыхина выявили коронавирус, спортсмен провел три дня в реанимации.

32-летний боец должен был 30 октября провести поединок по смешанным единоборствам против Амира Алиакбари в Сингапуре, однако этот бой не состоится. Болезнь у Малыхина протекает весьма непросто.

"Это коронавирус. Три дня Анатолий был в реанимации, сейчас он уже переведен в обычную палату. Его бой против Алиакбари, к сожалению, отменен", - сказал представитель спортсмена ТАСС.

Малыхин провел в ММА 8 поединков и во всех одержал досрочные победы - 4 нокаутом, 4 - после сдачи соперников. В 2017 году он завоевал титул чемпиона мира по ММА в весовой категории свыше 93 кг.