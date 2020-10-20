Через два года на Луне появится мобильная связь

К концу 2022 года на Луне появится мобильная связь. Разработкой соответствующей аппаратуры займется дочерняя компания группы Nokia, с которой Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заключило контракт на 14,1 миллиона долларов.

Пользоваться этой связью будут поначалу лишь несколько человек, с ее помощью астронавты смогут управлять луноходами, роботами, ориентироваться на поверхности земного спутника и передавать друг другу видео и биометрические данные. В будущем число пользователей будет расширено - развертывание мобильной телефонной сети является лишь частью проекта по созданию на Луне постоянной базы.

Согласно условиям контракта, аппаратура должна быть ультракомпактной, энергоэффективной и выдерживать экстремальные условия (низкую температуру, радиацию, вибрацию от запуска и посадки ракеты). Как ожидается, сеть 4G будет развернута на поверхности Луны к концу 2022 года, куда ее доставят при помощи специального модуля, над созданием которого сейчас работает американская компания Intuitive Machines.

Как отметили в НАСА, "система позволит осуществлять связь на поверхности Луны на больших расстояниях, с большей скоростью и надежнее, чем нынешние стандарты".

Хотя сеть должна заработать уже через два года, американские астронавты смогут ей воспользоваться только в 2024 году, когда намечена их высадка на Луну.