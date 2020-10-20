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Рубрика: Власть

Прикрыть лица

Депутаты предлагают разрешить митинговать в масках
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8291)
Депутаты предлагают разрешить гражданам участвовать в митингах в масках в период повышенной готовности. Соответствующие поправки в закон о митингах внесены в Госдуму.
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости

Как рассказал "РГ" один из авторов законопроекта глава Комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, сейчас в Законе "О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях" прописано, что организаторы публичного мероприятия должны требовать от участников не скрывать свое лицо, не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности.

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- В период пандемии, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, для граждан вводятся ограничительные меры, в том числе обязательное ношение масок и иных средств индивидуальной защиты, - поясняет Ярослав Нилов. - За нарушение этих требований грозит штраф по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Таким образом, образовалась юридическая коллизия: один закон требует не закрывать лица, другой обязывает носить маски.

Получается, если человек будет участвовать в публичном мероприятии в период повышенной готовности без маски - его оштрафуют. Если он примет участие в таком мероприятии в маске - ему также будет грозить штраф, потому что маска затрудняет установление личности. Поэтому депутаты предлагают внести исключение в закон о митингах именно для периодов повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Закон о митингах

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