Депутаты предлагают разрешить гражданам участвовать в митингах в масках в период повышенной готовности. Соответствующие поправки в закон о митингах внесены в Госдуму.

Как рассказал "РГ" один из авторов законопроекта глава Комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, сейчас в Законе "О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях" прописано, что организаторы публичного мероприятия должны требовать от участников не скрывать свое лицо, не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности.

- В период пандемии, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, для граждан вводятся ограничительные меры, в том числе обязательное ношение масок и иных средств индивидуальной защиты, - поясняет Ярослав Нилов. - За нарушение этих требований грозит штраф по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Таким образом, образовалась юридическая коллизия: один закон требует не закрывать лица, другой обязывает носить маски.

Получается, если человек будет участвовать в публичном мероприятии в период повышенной готовности без маски - его оштрафуют. Если он примет участие в таком мероприятии в маске - ему также будет грозить штраф, потому что маска затрудняет установление личности. Поэтому депутаты предлагают внести исключение в закон о митингах именно для периодов повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций.