Дети призывают к совместной борьбе с COVID-19

Награды и почетные грамоты детям вручал генеральный секретарь организации Владимир Норов. Выставка, девизом которой стали "совместные усилия в профилактике и борьбе с эпидемией", организована Китайским комитетом по дружбе, добрососедству и сотрудничеству при поддержке Секретариата ШОС и Всекитайской федерациии женщин (ВФЖ). Она открылась в онлайн-формате 15 июня 2020 года.

В творческом конкурсе приняли участие дети из государств-членов, стран-наблюдателей и партнёров по диалогу ШОС в возрасте от 5 до 16 лет, которые поделились своими взглядами на распространение коронавируса и борьбу с ним. На выставке было представлено в общей сложности более 400 работ из 14 стран (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Иран, Монголия, Азербайджан, Армения, Шри-Ланка). Рисунки детей прекрасно отразили "Шанхайский дух" и дружбу между народами стран Шанхайской организации сотрудничества.

Ожидается, что в случае сохранения благополучной эпидемической обстановки, произведения, представленные на выставке, еще до конца этого года можно будет увидеть не только онлайн, но и на офлайновой выставке в Шанхае. О дате ее проведения будет сообщено дополнительно.