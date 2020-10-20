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Рубрика: Общество

Экипаж МКС устранил неполадки в российском модуле "Звезда"

Экипаж Международной космической станции (МКС) во вторник восстановил работу системы получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском модуле "Звезда". Это следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА.

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"Электрон" в рабочем режиме", - передал Сергей Рыжиков. Ранее Анатолий Иванишин сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами об отказе системы, пишет РИА Новости.

Что касается американского сегмента станции, то там действует система получения кислорода OGS. По данным специалистов, сбои в работе систем получения кислорода на МКС случаются, на такой случай на станции всегда есть запасы кислорода.

Напомним, что сейчас на орбите работают россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

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