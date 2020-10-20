Экологи призвали защитить места обитания морских млекопитающих

Единственный правовой акт, которым устанавливался особый правовой режим в местах обитания морских животных, в том числе занесенных в Красную книгу, оказался отменен в рамках проводимой в стране "регуляторной гильотины", обратили внимание в WWF России.

Приказ министерства рыбного хозяйства СССР от 1986 года устанавливал запрет на ведение хозяйственной и другой деятельности в районах лежбищ и прилегающих к ним акваториях. Документ признан недействующим с 25 июня этого года, однако никаким другим законом или подзаконным актом требования к защите лежбищ не защищены, уверяют экологи.

"Для таких животных, как сивучи и моржи, безопасность на лежбище - это вопрос жизни и смерти. Пугливые от природы, эти тучные животные (масса тела самца моржа может достигать 2 тонн, сивуча - 1 тонну) склонны к массовой панике, во время которой взрослые особи могут раздавить насмерть детенышей и нанести травмы друг другу", - сказал Борис Соловьев, главный координатор проектов WWF России по морским охраняемым территориям, чьи слова приводятся в релизе организации.

"Спровоцировать моржовую панику могут самые, казалось бы, безобидные явления: проходящее вдалеке судно, звук двигателя самолета, лодки... Более того, из-за уменьшения ледового покрова Северного Ледовитого океана в последнее время моржи вынуждены проводить больше времени на суше, а значит, и лежбища их становятся более переполненными, и паника в таких местах приведет к большим потерям. Ведь на одном лежбище может собираться до 100 тысяч особей", - отметил он.

Экологи призывают принять новый нормативный акт, который бы установил особый порядок поведения человека в таких важных для морских млекопитающих местах. Однако оказалось, что теперь эта сфера находится на стыке зоны ответственности Минсельхоза и Минприроды, сообщили в WWF России. Поэтому для начала надо убедить эти два ведомства выработать единую позицию и определиться, специалисты какого министерства будут готовить проект документа. В конце концов моржам и сивучам нет никакого дела до того, как люди будут делить свои полномочия. Лишь бы никто не мешал жить и растить детенышей.