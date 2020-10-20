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20.10.2020 10:38

Экономика Китая демонстрирует восстановление

Китай еще раз демонстрирует, что, сдержав эпидемию, страна вполне в силах быстро восстановить экономику. Такая оценка дана в американской ежедневной газете "Нью-Йорк Таймс" после того, как китайское правительство 19 октября опубликовало экономическую статистику за третий квартал 2020 года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
С начала года в Китае было создано почти 9 миллионов новых рабочих мест. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая С начала года в Китае было создано почти 9 миллионов новых рабочих мест. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
С начала года в Китае было создано почти 9 миллионов новых рабочих мест. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, на фоне улучшения эпидемической обстановки в стране ВВП в третьем квартале этого года вырос на 4,9 процента. В общем за первые три квартала этого года экономика прибавляет 0,7 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Многие показатели впервые в этом году стали положительными, включая квартальные темпы роста розничной торговли социальными товарами широкого потребления, темпы роста инвестиций в основные фонды, реального располагаемого дохода на душу населения за девять месяцев этого года и т.д. В статье, опубликованной в газете "Уолл-стрит Джорнал" говорится, что темпы роста ВВП Китая уже почти восстановились до прежнего уровня и "доказывают экономическую устойчивость страны".

Стоит отметить, что за три квартала в Китае в городах было создано 8,98 миллиона новых рабочих мест. В сентябре уровень безработицы среди трудоспособного населения составил 5,4 процента. В период с января по сентябрь практический рост реального располагаемого дохода на душу населения составил 0,6 процента.

Главный исполнительный директор Standard Chartered Билл Уинтерс заявил, что вторая по величине экономика мира неожиданно восстанавливает рост, кажется, что страна уже нашла "панацею" от коронавирусной эпидемии. Экономическая статистика вновь подтверждает тот факт, что после вспышки эпидемии китайское правительство поставило на первый план жизнь народа и приняло очень эффективные меры для возобновления работы и производства.

На следующем этапе стабильное восстановление экономики Китая будет продолжаться, как и в истекших трех кварталах этого года. Эта тенденция наблюдается как со стороны спроса, производства, так и с точки зрения уверенности и жизнеспособности рынка в целом.

Что еще более важно, непрерывно укрепляется уверенность в субъектах рынка. Все увидели, что политика правительства Китая дает эффективные результаты в процессе преодоления трудностей. Так, например, с января по август снизили налоги и расходы для предприятий на 1,88 триллиона юаней. Вместе с тем, прибыль предприятий сохраняет положительный рост в течение четырех месяцев подряд. Как заявил официальный представитель правительства Китая, в четвертом квартале 2020 года китайская экономика имеет основу, условия и уверенность в поддержании нынешней тенденции позитивного роста.

Китай - вторая крупнейшая экономика мира, и ее постепенное восстановление, вне всякого сомнения, оказывает позитивное воздействие на восстановление всей мировой экономики. В последнем номере "Перспективы мировой экономики" Международный валютный фонд (МВФ) значительно повысил прогноз экономического роста Китая на 1.9 процента, в итоге Китай может стать единственной в этом году главной экономикой мира, добившейся положительного экономического роста. Тем более что МВФ поднял прогноз экономического роста Китая на следующий год до показателя в 8,2 процента.

В целом основной вектор экономического развития Китая не изменится. Тем не менее необходимо осознать, что ситуация с пандемией COVID-19 все еще остается серьезной, международная ситуация сохраняет большое количество факторов нестабильности и неопределенности, одновременно с этим внутренний спрос по-прежнему недостаточный, наблюдается неравномерность в сферах регионального, отраслевого развития и среди предприятий. Это говорит о том, что необходимо и далее укреплять основы продолжительного и стабильного возобновления экономики. Так что в Китае продолжат проведение политики реформ и открытости в условиях нормализации, предотвращения и контроля эпидемии. В стране продолжат прилагать усилия к высококачественному развитию экономики и всестороннему выполнению задачи социально-экономического развития, чтобы Китай внес еще более весомый вклад в восстановление мировой экономики.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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