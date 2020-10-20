Эпоха пандемии: как поменялось сознание крупнейших компаний

Действовать быстро и слаженно в стремительно изменяющихся обстоятельствах. Так работали кадровые службы, чтобы за очень ограниченное время перевести сотрудников на удаленную работу.

Особенно напряженными эти дни были в крупных производственных компаниях, которые имеют свои представительства в разных городах страны. Оперативные штабы или рабочие группы были учреждены в энергетической компании "Россети", в нефтехимическом гиганте "СИБУР Холдинг", в компании "Уралхим" и во многих других компаниях.

Компания "Норникель" начала масштабное введение мер безопасности одной из первых и за несколько недель перевела на удаленную работу 10 000 сотрудников. Формат работы менялся в авральном режиме, но оказалось, что даже крупные производственные компании могут быстро перевести офисную работу на удаленный режим, если речь идет о здоровье сотрудников.

Офисная эволюция

Многие офисные сотрудники хотели бы иметь удаленный режим работы или гибкий график, так говорят опросы общественного мнения. Новое поколение хочет гибче распоряжаться своим временем. Решение этих вопросов в "Норникеле" имело не самый высокий приоритет, но пандемия внесла свои корректировки, и пришлось экстренно решать, как это сделать. В марте и апреле основной удар пришелся на кадровиков и IT-службу, которой нужно было предоставить техническое оборудование и наладить бесперебойный удаленный доступ тысячам людей, большинство из которых никогда не работали из дома. Неизбежные вопросы, связанные с программным обеспечением, отменой командировок и очных мероприятий, работой сервисов и приложений, приняла на себя Горячая линия, она была оперативно организована на базе Общего Центра Обслуживания, который и до пандемии работал в компании.

"В пике обращений у нас работало 18 операторов и несколько координаторов от предприятий, которые готовили ответы на не типовые вопросы. Такая прямая линия связи помогла нашим работникам почувствовать уверенность, понять, что ситуация под контролем и им есть на кого рассчитывать", - рассказала вице-президент по кадровой политике компании "Норникель" Дарья Крячкова. - "Информирование сложно переоценить. Особенно, в период удаленной работы. Поэтому мы усиливаем сейчас каналы коммуникаций с нашими работниками. В нашем чат-боте, который работает на одном из популярных мессенджеров, можно задать любой вопрос и получить ответ".

Фото: Анна Куликова

Карантинные меры научили предприятия гибкости и ускорили время принятия решений, сделали компании более демократичными и открытыми. Если раньше, чтобы присутствовать на собрании, нужно было входить в топ-менеджмент, то в новых условиях достаточно было присоединиться к конференции. Банк "Хоум Кредит" провел свое ежегодное совещание онлайн, и если раньше в нем принимали участие лишь 300 руководителей, то онлайн-формат позволил подключиться к обсуждению более чем 2 000 сотрудников из 70 российских городов.

Научить работать на "удаленке"

Работать в мессенджерах и в приложениях, использовать удаленные доступы, устанавливать программы, эффективно распределять время - навыки, которые пришлось освоить всем, кто перешел на дистанционную работу. Обеспечить сотрудников информацией о работе в новом технологическом формате призваны онлайн-курсы и мастер-классы. Компания "Норникель" начала разработку уникальной образовательной онлайн-платформы ещё до пандемии. Обучающие программы включали в себя командную работу, успешные кейсы, а вокруг этого образовательного продукта сложилось новое самообучающееся сообщество - курсы ведут сами сотрудники "Норникеля", ставшие профессионалами в своей области.

Обучение на онлайн-платформе стартовало ранее запланированных сроков. Когда очное обучение было полностью отменено, новый образовательный продукт стал единственным удобным способом обучения. За короткое время к платформе подключилось более 5000 сотрудников.

Темой первых вебинаров стала цифровизация. В октябре этого года в академии стартует программа "Цифроникель", которую пройдет каждый работник компании, чтобы развить свои навыки. Программа построена из коротких образовательных курсов по цифровой грамотности, цифровизации процессов, информационной безопасности, содержит элементы геймификации и будет доступна с мобильных устройств.

По пути организации онлайн-обучения пошли "Ростех" и "Ростелеком". Во время пандемии они также создали обучающие порталы для своих сотрудников.

Фото: Анна Куликова

Говорить, обучать, доверять

Технологические изменения, незамедлительные управленческие решения, организация Горячей линии и техническое оснащение не достигли бы такого хорошего результата, если бы не сформированное доверие между сотрудниками и руководством. Каждый год в "Норникеле" проводится добровольный опрос, участие в котором принимают более 40 000 человек. Кроме того, в фокусе внимания кадровых служб находились темы карьерных возможностей и уровня вознаграждения. Подготовленные спикеры выходили на производство и рассказывали о системе оплаты труда, кому повысили вознаграждение и почему именно в таком размере. Открытый диалог, постоянная коммуникация внутри компании привели к повышению уровня вовлеченности - за два года этот показатель вырос на 10 процентных пунктов.

Сотрудники видят и то, как вела себя компания в регионах присутствия. С начала эпидемии "Норникель" выделил на борьбу с заболеванием 20 млрд рублей. На эти средства были закуплены медикаменты, оборудование и средства индивидуальной защиты. Такие действия внушают гордость и уверенность в завтрашнем дне.

"Оперативно перевести на дистанционную работу 10 000 человек и наладить все процессы получилось благодаря доверию, когда каждый из нас понимал, что если сказано слово или дано обещание, то это непременно будет сделано и выполнено", - отмечает Дарья Крячкова. - "И это стоит любого приказа или регламента. Причём также взаимодействия возникали на каждом уровне нашей организации. Мы ни разу не подвели друг друга в этой работе. И, на мой взгляд, только благодаря доверию, которое формируется из предыдущего опыта, можно в таких "военных" ситуациях действовать и быть успешными".