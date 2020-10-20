Фигуристка Валиева исполнила тройной аксель

Камила Валиева, 14-летняя ученица Этери Тутберидзе, которая в этом сезоне дебютировала на взрослых российских соревнованиях, сделала на тренировке сложнейший прыжок женского одиночного катания - аксель в 3,5 оборота. Причем исполнила его с двумя поднятыми верх руками, что ценится еще больше.

Видео успешной попытки Валиевой выложили в официальном "Инстаграме" группы. Фигуристка уже делала этот элемент до перелома ноги в прошлом году, и, похоже, смогла его восстановить.

Аксель Камилы можно считать ответом на прыжок Александры Трусовой, которая перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Несколько дней назад она сделала на тренировке четверной риттбергер.

Напомним, что Валиева и Трусова были соперницами на московском этапе Кубка России. Короткую программу выиграла Камила, произвольная осталась за Сашей. Она же стала победительницей турнира.