Генпрокурор: Госслужащие обязаны декларировать накопления в криптовалютах

Российские госслужащие, начиная со следующего года, обязаны декларировать виртуальные валюты наравне с другими активами. Об этом заявил Генеральный прокурор Игорь Краснов во время 18-го заседания генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

По словам Краснова, в июле 2020 года в России был принят Федеральный закон, которым виртуальная валюта для некоторых сфер правоотношений, включая противодействие коррупции, признана имуществом. Генпрокурор напомнил, что если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за три последних года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.

"За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 млрд рублей", - сообщил глава надзорного ведомства.

Игорь Краснов также обратил внимание коллег по ШОС на тот факт, что в России миллионы человек каждый год представляют сведения о доходах и расходах. При этом, по его словам, прокуроры выявляют значительное число нарушений, связанных с сокрытием либо представлением неполных сведений о доходах. От также рассказал генеральным прокурорам стран ШОС, что в России закон отводит органам прокуратуры центральную роль в комплексной работе по профилактике коррупционных явлений, борьбе с ними, а также ликвидации и минимизации негативных последствий, наступающих от таких действий. Так, прокурорами ежегодно проверяется до двух миллионов нормативных документов и их проектов.

"Исключение из них коррупциогенных факторов позволяет своевременно предотвратить нарушения прав граждан в различных сферах деятельности, обеспечить соблюдение их социальных гарантий", - отметил Краснов.

Другим немаловажным элементом системы противодействия коррупции Генпрокурор назвал возмещение ущерба. Так за первое полугодие 2020 года по уголовным делам о коррупции в обеспечение причиненного преступлениями вреда арестовано 13,6 млрд рублей, еще на сумму 2 млрд рублей изъято ценностей и имущества.