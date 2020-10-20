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20.10.2020 16:40
Рубрика: Общество

Гинцбург назвал группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Хуже всего антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются у людей старше 70 лет, а также у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По словам ученого, которого цитирует ТАСС, также негативно влияют на приобретение иммунитета постоянный стресс, который неблагоприятно влияет на размножение клеток, продуцирующих антитела.

Гинцбург пояснил, что на выработку антител, помимо прочего, воздействуют цитостатические препараты и антибиотики с очень широкой специфичностью.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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