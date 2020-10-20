Гинцбург назвал группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19

Хуже всего антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются у людей старше 70 лет, а также у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По словам ученого, которого цитирует ТАСС, также негативно влияют на приобретение иммунитета постоянный стресс, который неблагоприятно влияет на размножение клеток, продуцирующих антитела.

Гинцбург пояснил, что на выработку антител, помимо прочего, воздействуют цитостатические препараты и антибиотики с очень широкой специфичностью.