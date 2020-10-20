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Рубрика: Экономика

Глава Ростуризма озвучила потери отрасли от отсутствия иностранных туристов

Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Ущерб российской туротрасли от отсутствия иностранных туристов в 2020 году составит 600 миллиардов рублей от ежегодного оборота в 3,7 триллиона рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, подчеркнув, что окончательные цифры буду известны ближе к концу года, все будет зависеть от закрытия границ.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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Она также рассказала в интервью телеканалу РБК, что отрасль выстояла, и крупных банкротств за весь сезон не зафиксировано, рынок покинули менее 1% компаний. Это был плавный уход игроков, без тяжелых последствий для туристов.

Говоря о позитивных итогах сезона Догузова отметила тот факт, что, не смотря на все тяжелые обстоятельства, удалось минимизировать потери отрасли. "Если смотреть на непосредственно летние месяцы и на курортные территории, то нам удалось дойти до 70% уровня по сравнению с прошлым годом", - пояснила глава Ростуризма.

Ранее стало известно, что закон о туризме будет полностью обновлен в целях соответствия реалиям в отрасли. Как пояснила Догузова, обновленный закон закрепит приоритет развития внутреннего и въездного туризма и будет на новом качественном уровне защищать права туристов, которые выезжают за рубеж. При переработке закона в Ростуризме намерены учесть мировой опыт.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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